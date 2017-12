Partenariat : Plusieurs projets dÃ©finis

Plusieurs projets de coopération entre l’Algérie et la France ont été définis par les deux parties, a-t-on appris, hier à Tlemcen, de l’expert français et haut responsable de la coopération industrielle algéro-française, Jean-Louis Levet. Animant une conférence autour du thème «Les enseignements et les perspectives de la coopération industrielle algéro-française», à l’auditorium de médecine de l’université Abou-Bekr-Belkaïd (UABT), il a indiqué que l’Association française de normalisation (AFNOR) aidera 300 laboratoires de biologie médicale algériens, alors que dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, l’Institut français de la propriété intellectuelle (INPI) assistera Institut national algérien de propriété intellectuelle (INAPI). Pour la métrologie, des actions ont été entamées entre le ministère algérien de l’Industrie, et le Laboratoire français de métrologie, a-t-il encore fait savoir, ajoutant que l’entreprise algérienne publique «ECOREP» a développé un partenariat avec l’entreprise française «Pirioud», qui lui a permis d’augmenter sa production de bateaux de pêche de 5 à 6 unités/an, à 60 unités/an, en très peu de temps. «Il ne s’agit plus de demander aux opérateurs français de venir en Algérie, mais plutôt de leur dire voilà ce que nous pouvons faire en Algérie», a-t-il déclaré, soulignant que de la sorte, il est possible de renverser la tendance et de fixer les domaines d’intervention conformément aux orientations du gouvernement algérien portant sur la diversification de l’économie. (APS)

La visite qualifiée d’importante par Paris

La visite que devra effectuer demain le président français, Emmanuel Macron, en Algérie, a été qualifiée hier d'«importante» par Paris, d’autant qu’elle intervient à la veille de la réunion à Paris du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN). C’est la deuxième visite du président Macron en Algérie en une année, après celle qu'il a effectuée en candidat à la présidentielle française au mois de février dernier, au cours de laquelle il avait qualifié la colonisation de «crime contre l’humanité».

«C’est une séquence franco-algérienne qui va se dérouler cette semaine», a-t-on indiqué hier à l’Élysée, mettant en valeur «la profondeur et la densité des relations entre la France et l’Algérie, appelées à se développer davantage», soulignant que la France «souhaite accompagner l’Algérie dans sa vision stratégique de développement». L’Algérie «occupe une place importante, une place de passerelle en Méditerranée et en Afrique.

C’est un grand pays voisin avec qui nous souhaitons consolider nos relations en raison de sa place singulière», a-t-on souligné, notant que le président Macron «voulait effectuer cette visite rapidement, pour montrer l’importance de ce pays». Emmanuel Macron avait expliqué, en février dernier, que le partenariat franco-algérien «ne peut fonctionner qu’à une condition : celle de reposer sur des solutions partagées, sur des coopérations de terrain, autour de projets concrets», estimant que «le moment était venu d’engager, aujourd’hui, notre histoire dans un nouveau pacte collectif».

En plus de la dimension économique qui va être abordée, lors de cette visite, les dossiers du processus de paix au Mali et la sécurisation de la région du Sahel seront à l’ordre du jour, a-t-on précisé à l’Élysée, soutenant que la coopération entre la France et l’Algérie «doit aller plus loin».

L’Algérie «possède une expérience dans la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les filières terroristes, et contre le radicalisme qui intéresse la France», a-t-on affirmé, relevant «la qualité de partenariat dans ce domaine». (APS)