Justice : M. Louh sâ€™entretient avec l'ambassadeurs de Croatie

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a reçu hier l'ambassadeur de Croatie à Alger, Marin Andrijasevic, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale, particulièrement dans le domaine juridique et judiciaire. L'entretien a été l'occasion aux deux parties «d'aborder les questions de coopération bilatérale, particulièrement dans le domaine juridique et judiciaire, et d'examiner les voies et moyens de renforcer l'échange d'expériences concernant les questions d'intérêt commun», a précisé le communiqué du ministère de la Justice. (APS)