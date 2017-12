Justice : M. Louh sâ€™entretient avec l'ambassadeurs des Ã©tats-Unis

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a évoqué, hier à Alger, avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Algérie, John Desrocher, les moyens de «développer davantage» la coopération juridique entre les deux pays, notamment en matière d'entraide judiciaire, indique un communiqué du ministère de la Justice.

L'entretien, «qui a porté essentiellement sur la coopération bilatérale et les voies et moyens de sa consolidation, a été une occasion aux deux parties de se féliciter de la qualité des relations liant l'Algérie et les États-Unis, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le crime transnational», précise la même source.

Après avoir passé en revue «les questions d'intérêt commun», les deux parties «ont exprimé leur satisfaction quant à la récente entrée en vigueur du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale», souligne la même source. (APS)