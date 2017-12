Travaux publics et transports : Partenariat avec la Chine

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a reçu, hier à Alger, le vice-ministre chinois du Commerce, M. YU Jianhua, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine des Travaux publics et des Transports, a indiqué le ministère, dans un communiqué. Cet entretien, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement et du développement de la coopération bilatérale, a porté sur les différents aspects de la coopération dans les domaines des Travaux publics et des Transports en général, notamment en ce qui concerne le projet du Port Centre d'El-Hamdania, précise la même source.

À ce propos, M. Zaâlane a mis en avant l'importance capitale qu'accorde le gouvernement à cet important et stratégique projet, qui sera un futur pôle économique et une plateforme pour les échanges commerciaux régionaux par voie maritime, par son emplacement à 16 miles seulement de la zone méditerranéenne où se concentrent 21% du trafic maritime et commercial international. Le ministre a mis l'accent sur «la nécessité de mettre en place toutes les conditions, pour que le lancement du projet soit fondé sur une base solide au cours de l'année 2018», ajoute la communiqué. De son côté, M. Jianhua s'est félicité des relations stratégiques existant entre les deux pays, soulignant l'importance de les promouvoir et de réunir toutes les conditions pour leur poursuite et leur succès. Le vice-ministre chinois du Commerce a salué également les efforts de l'Algérie dans le domaine des Travaux publics et des Transports, particulièrement le projet vital du Port Centre d'El-Hamdania. M. Jianhua a assuré que l'entreprise chinoise de réalisation sera au rendez-vous après l'achèvement de toutes les procédures qui avancent à bon rythme, d'après, a-t-il dit, ce qu'il a constaté, lors de le visite au site d'implantation du projet à El-Hamdania, conclut la même source. (APS)