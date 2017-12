M. Zitouni sur les questions mÃ©morielles avec la France : : Â« AprÃ¨s les dÃ©clarations lâ€™AlgÃ©rie attend des actes Â»

«L’Algérie entretient de bonnes relations avec la France, cela ne nous empêche pas de continuer notre combat pour la reconnaissance des crimes commis par la France coloniale, lors de la guerre de Libération nationale», a affirmé, hier, le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, qui était l’invité du Forum de la radio Chaîne I.

M. Zitouni a indiqué que «la reconnaissance des crimes perpétrés contre le peuple algérien pendant l'époque coloniale est, avant tout, une question de principe», ajoutant que «notre Constitution est fondée sur des bases de la Révolution du 1er Novembre et insiste sur la préservation de la mémoire et de l’histoire de l’Algérie».

Dans le même sillage, le ministre des Moudjahidine a mis l’accent sur la nécessité de continuer à œuvrer dans ce sens, mettant en avant la poursuite des démarches entreprises par l’Algérie dans le cadre de la reconnaissance des crimes commis durant l’époque coloniale.

Évoquant la visite du président français Emmanuel Macron, prévue demain, le ministre a émis le vœu de voir celle-ci «contribuer au traitement des questions de la mémoire encore en suspens». Aussi, comme il le dit, «nous attendons beaucoup de la visite de Macron qui a déjà déclaré que ce qu’a fait le colonialisme en Algérie est un crime de guerre», a souligné le ministre, pour lequel «56% des Français demandent à la France de reconnaître ses crimes coloniaux». «Malgré les importantes avancées accomplies entre les deux pays dans le domaine économique, le non-règlement de la question de la mémoire peut ramener les relations à leur degré zéro», a-t-il tenu à préciser.

Concernant les excuses que la France doit présenter à l'Algérie pour ses crimes coloniaux, M. Zitouni a précisé que cette démarche «est légitime». «Nous ne sommes pas contre les Français, mais contre le colonialisme français, et nous ne renoncerons pas à réclamer nos droits», a-t-il affirmé

M. Zitouni a indiqué que les dossiers de mémoire et la satisfaction de la revendication de l'Algérie relative à la restitution de la totalité de ses archives spoliées, lors de l'occupation française, ainsi que la restitution des crânes de nos valeureux chouhada, sont autant de points qui ont été suspendus, à cause de l’élection présidentielle en France, soulignant «la relance de ces quatre dossiers incessamment».



Demande d’excuses de la France : « Notre démarche est légitime »



À ce sujet, le ministre a rappelé l'installation de trois commissions, dont l'une est chargée de l'examen des archives nationales détenues par la France, tandis que la deuxième s'occupe du traitement du dossier des Algériens disparus durant la période coloniale.

La troisième commission est, quant à elle, chargée du dossier des victimes des essais nucléaires effectués par la France durant la période coloniale, a précisé le ministre, qui a fait remarquer que «les archives ne concernaient pas uniquement les documents liés à la Révolution, mais également tout ce qui concerne les infrastructures de l'Algérie, l'architecture et l'urbanisme».

En outre, le ministère dispose aujourd’hui de statistiques précises sur le nombre des moudjahidine algériens et étrangers. «Le fichier est mis à jour. De même pour les sites de torture, de détention, des batailles et autres. Nous avons également franchi de grands pas en matière d’enregistrement des témoignages», a-t-il dit.

Il a, dans ce sens, tenu à saluer les initiatives des Algériens établis à l’étranger et les Français qui adhérent à cette cause et contribuent dans les efforts consentis en vue de faire connaître ces crimes.

Kamélia Hadjib