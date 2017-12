SÃ©curitÃ© sociale : Des experts palestiniens en formation Ã  Alger

Dans ce cadre, une session de formation dans le domaine de la sécurité sociale a été organisée, hier, au niveau de cette Ecole, par le ministère du Travail de l’Emploi et de la sécurité sociale en collaboration avec le Bureau International du Travail (BIT), au profit des cadres de la Société palestinienne de sécurité sociale. « Cette manifestation vise à partager l'expérience algérienne en matière de sécurité sociale susceptible de contribuer à la mise en place d'une nouvelle société palestinienne de sécurité sociale, et d'asseoir les bases pour le développement d'une coopération entre l'Algérie et l'Etat de Palestine dans ce domaine», a indiqué le ministre du Travail, de l'Emploi, et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, dans une allocution d'ouverture de cette session de formation de quatre jours. Les cadres palestiniens auront, à cet effet, l'opportunité de connaître l'expérience algérienne dans en matière de travail, d'emploi et de sécurité sociale, à travers des interventions et des exposés s'articulant, notamment, «autour de l'histoire et du développement du système de la sécurité sociale en Algérie et les différentes réformes qu'il a connues en vue de sa modernisation et l'amélioration de ses services auprès des citoyens», a-t-il ajouté. De son côté, le Coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, qui intervenait au nom du représentant du BIT, a relevé que l'Algérie dispose d'une «solide expérience» en matière de sécurité sociale, affirmant que cette session de formation permettra à la délégation palestinienne de «comprendre le rôle des différents acteurs dans la création et la gouvernance d'une administration de sécurité sociale». M. Overvest a précisé, en outre, que cette activité s'inscrivait «dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire promue par l'Organisation internationale du travail (OIT), qui figure aussi parmi les Objectifs de développement durable (ODD)». Les travaux de la rencontre seront assurés par des cadres experts du ministère du Travail, de l'Emploi, et de la Sécurité sociale et de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et la Caisse nationale des retraites (CNR).

24 nouveaux médicaments dans la nomenclature

«Aucun médicament n'a été retiré de la nomenclature des médicaments remboursables. Au contraire, nous y avons ajouté vingt-quatre médicaments supplémentaires», a fait savoir M. Zemali à la presse en marge de la cérémonie de lancement d'une session de formation au profit de cadres de la Société palestinienne de sécurité sociale. Rassurant les citoyens après des rumeurs évoquant la réduction de la nomenclature des médicaments remboursables, il a précisé que «seule la marque ‘’ASPEGIC’’ pour enfant, qui est notamment consommée par les hypertendus (adultes), est concernée par un changement en matière de remboursement». En effet, faut-il le rappeler, l’actualisation de la liste des médicaments remboursables, consacrée par l’arrêté du 29 aout 2017 modifiant et complétant l’arrêté du 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale, a concerné 24 nouveaux médicaments qui ont été ajoutés à la liste des produits remboursables». Sur les 24 médicaments annexés à la liste des produits remboursables, 18 sont issus de la production nationale (75%) alors que 6 autres sont importés (25%). Les nouveaux médicaments remboursables au profit des assurés sociaux figurent notamment parmi les classes d’hormonothérapie, d’antiasthmatiques, d’anti hypertenseurs et d’antidiabétiques oraux. Par ailleurs, l’arrêté du 29 août 2017, modifiant et complétant l’arrêté du 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre, prévoit 28 nouveaux tarifs de référence concernant les nouveaux médicaments remboursables dont 20 (72%) tarifs de référence correspondent soit aux prix proposés par les laboratoires, soit aux prix des équivalents existants sur le marché national. L’arrêté prévoit également 18 actualisations de tarifs de référence, sur la base des principes appliqués depuis 2008, soit 14 tarifs de référence de classes thérapeutiques (antihistaminiques, certains anti-hypertenseurs, le magnésium, l’anti-inflammatoire en gel et un corticoïde nasal) et 4 tarifs qui concernent de simples ajustements prenant en compte les prix existants sur le marché national. Il faut dire également que le remboursement des médicaments représente plus de 55% des dépenses annuelles des assurances sociales. La dépense annuelle de remboursement du médicament par la sécurité sociale «a atteint près de 200 milliards de DA soit plus de 1,750 milliard de dollars US, ce qui représente plus de 55% des dépenses globales des assurances sociales», selon un responsable de la CNAS.

