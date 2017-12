SÃ©curitÃ© routiÃ¨re : Axe prioritaire des politiques publiques

Lancé en novembre 2015, dans le cadre du programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), le jumelage «Appui au Centre national de prévention et de sécurité routières du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire» a été clôturé, hier, lors d’une cérémonie organisée au niveau de l’hôtel El-Aurassi, sous la présidence de M. Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

La cérémonie a également vu la présence des généraux-majors, Abdelghani Hamel, et Menad Nouba, respectivement DG de la Sûreté nationale et commandant de la Gendarmerie nationale. Mis en place pour une durée de 24 mois et financé par l’Union européenne, ce jumelage entre le CNPSR et la direction générale du trafic (Espagne) a constitué un outil d’accompagnement des principales réformes initiées ou programmées par les pouvoirs publics dans le cadre de la redynamisation du dispositif national de prévention et de sécurité routières.

Ce contrat de jumelage s’est articulé autour de cinq principaux résultats touchant aux différents aspects pouvant avoir incidence sur l’amélioration des indicateurs de la sécurité routière, plus particulièrement les volets liés à l’organisation institutionnelle de la sécurité routière, l’amélioration du dispositif de collecte et de traitement des données de l’accidentalité, le perfectionnement des outils et méthodes pour une modification durable des comportements des usagers, la gestion des risques liés aux infrastructures routières.

Dans le même cadre, les principaux chantiers de sécurité routière, initiés par le ministère de l’Intérieur, ont pu être affinés et confortés par l’échange d’expériences et le transfert des bonnes pratiques entre les deux parties contractantes, notamment pour les aspects relatifs à la refonte de l’architecture institutionnelle de la sécurité routière.



« Notre objectif est de réduire le nombre de victimes sur les routes »



Dans son allocution d’ouverture, M. Noureddine Bedoui, a déclaré que «les résultats de ce projet permettront la valorisation des efforts fournis par les pouvoir publics dans le cadre d’une stratégie nouvelle visant à lutter contre le phénomène routier et la mis en place de nombreux ateliers et une priorité pour la maitrise définitive de cette problématique à travers le recours aux dernières technologies».

Qualifiant les deux années de vie du projet de «fructueuses», le ministre indiquera que cela se traduit par la promulgation d’une nouvelle loi relative à la sécurité routière à travers laquelle il a été procédé à la centralisation du traitement de ce dossier au niveau gouvernemental dans le cadre d’une stratégie globale, partant de là, il dira que l’objectif premier de cette initiative est de «réduire le nombre de victimes sur les routes».

Selon lui, cette stratégie s’articule autour de eux axes fondamentaux à savoir, «la mise en place d’un nouveau cadre réglementaire unifié de la gouvernance de la sécurité routière et son rattachement à la circulation routière en adéquation avec ce qui se fait au niveau mondial».

Premier résultat de ce jumelage qui a mobilisé 75 experts (Espagne) pour 606 hommes et cinq visites d’études en Espagne et en Belgique, la mise en place de la Délégation nationale à la sécurité routière. «La délégation nationale à la sécurité routière va être le point focal central pour la concrétisation de cette stratégie qui rassemblera l’approche pédagogique et l’approche dissuasive dans le cadre d’une perspective préventif dont le but est d’assurer la sécurité des individus et des biens», et d’ajouter «nous allons renforcer ces deux approches avec une infrastructure de base technologique moderne qui contribuera à leur concrétisation».



Vers la mise en place de la Délégation nationale à la sécurité routière



Le ministre a rappelé que le deuxième volet de la politique de sécurité routière concerne la modernisation du dispositif de veille et de surveillance à travers l’élément nouveau qu’a apporté la loi modifiant et complétant la loi 01-14 du 19 aout 2001, relative à la régulation du trafic routier, sa sécurité est l’adoption du permis à points qui remplacera le système actuel. M. Bedoui précisera que le gouvernement emploiera les «TIC afin de mettre en avant la modernisation et à la réforme du système d’apprentissage de la conduite avant de souligner le croisement des données du système d’information central avec ceux d’autres systèmes permettront d’obtenir un nombre important d’informations qui aideront à comprendre le phénomène des accidents». De son côté, M. John O’Rourke, ambassadeur, Chef de la délégation de l’Union européenne soulignera que ce jumelage a contribué à réduire dans le domaine de la sécurité routière les différences existants entre les rives de la méditerranée. Il précisera que le nombre des victimes de la route en Europe a diminué de 43% entre 2001 et 2010 avec un objectif de réduire de moitié le nombre de victimes entre 2010 et 2020 alors qu’en 2016, l’Europe compte 50 victimes par million d’habitants contre 174 dans le monde. Pour sa part, Ali Mokrani, directeur de la coopération avec l’Union européenne et les institutions européennes, représentant du ministère des Affaires Étrangères, précisera que son département accorde une grande importance à cet instrument de coopération utilisé déjà à bon escient au profit des nations de l’ex Europe centrale. Dans le cadre de la coopération avec l’Union européenne qui est une coopération globale tous les ministères et institutions publiques, nombreux à solliciter l’émargement de cet instrument sont inscrits. «Depuis le lancement de l’extension du jumelage aux pays partenaires, nous avons enregistré une cinquantaine de jumelage et une quinzaine à lancer prochainement». Il ajoutera que les deux parties ont l’ambition de renforcer le partenariat en lançant le 17 décembre prochain la 4e phase du Programme d’appui lors d’un séminaire qui est programmé.

Intervenant à son tour, M. Santiago Cabanas-Ansorena, ambassadeur du Royaume d’Espagne, soulignera que ce partenariat qui a débouché sur l’opération de «jumelage a une importance très spéciale, la sécurité routière est un élément fondamental pour améliorer la qualité de vie et la sécurité quotidienne des citoyens et pour mener à bien le projet de lutte contre l’insécurité routière, c’est la direction générale de sécurité routière d’Espagne qui a été choisie pour accompagner le CNPSR».

Mohamed Mendaci