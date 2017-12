CrÃ©ation dâ€™un groupe dâ€™amitiÃ© parlementaire : La coopÃ©ration renforcÃ©e

«Lors d’une rencontre ayant réuni le président de l’APN et M. Bouhadja et le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamadi Touré, les deux parties ont évoqué les relations privilégiées entre les deux pays ainsi que les voies et moyens de les développer dans les domaines politique, culturel et économique pour relancer la coopération bilatérale conformément aux recommandations de la troisième session de la commission mixte algéro-guinéenne». M. Bouhadja a ajouté que la coopération parlementaire entre les deux pays «sera renforcée au courant de ce mois par la mise en place d’un groupe d’amitié parlementaire qui constituera un canal de concertation, de coordination et de coopération entre les deux pays».

Le président de l’APN a affirmé que «l’approche de l’Algérie pour la réalisation de la stabilité dans le continent africain dépend du développement et de l’orientation des efforts visant à améliorer les conditions économiques des pays en crise». M. Bouhadja a mis en garde contre «les dangers du terrorisme qui menace la sécurité des pays et entrave leur développement», estimant que «le traitement sécuritaire seul ne suffit pas s’il n’est pas accompagné d’un développement socioéconomique». Il a passé en revue «l’expérience de l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme durant la décennie noire et les réalisations de la réconciliation nationale initiée par le Président de la République en tant que programme intégré ayant consolidé l’unité nationale et les fondements du peuple algérien et permis de couronner le processus de réformes par une Constitution consensuelle qui a renforcé de nombreux acquis de la démocratie».

Le ministre guinéen des Affaires étrangères a, pour sa part, salué le rôle de l’Algérie qu’il a qualifiée de «modèle à suivre». Il a, à cet égard, souligné la volonté de son pays de profiter de l’expertise algérienne dans les différents domaines économiques. Le ministre guinéen a invité les opérateurs économiques algériens à investir dans son pays, notamment dans le domaine de l’agriculture, des infrastructures et de l’énergie.

Cette rencontre a permis de mettre en exergue «la convergence de vues entre les deux pays concernant les questions d’actualité, particulièrement la nécessité d’organiser le référendum d’autodétermination du peuple sahraoui conformément à la légalité internationale, d’accorder au peuple palestinien le droit d’édifier son Etat indépendant, de respecter la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires internes, en prônant le dialogue et les moyens pacifiques pour le règlement des crises, à l’instar de ce qui a été réalisé au Mali, et en appuyant les efforts politiques dans le règlement de la crise libyenne». (APS)