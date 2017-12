Commission mixte algÃ©ro-guinÃ©enne : Une Ã©tape importante pour une coopÃ©ration dense

Nouvelle impulsion, à la fois diversifiée et très prometteuse, dans la coopération entre l’Algérie et la Guinée, à la faveur de la tenue

de la 3e session de la commission mixte regroupant de hauts responsables de deux pays qui partagent des relations historiques et une similitude de visions portant sur les enjeux et les défis du continent africain.

Entamés hier au Centre international des conférences (CIC) d’Alger, les travaux de cette 3e session ont été coprésidés par le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, et son homologue guinéen, M. Mamadi Touré, qui conduit une importante délégation, rehaussée notamment par la présence du ministre d’Etat, ministre de la Justice de la Guinée, M. Cheik Sako.

Cette session de deux jours «est le fruit d’une volonté politique au plus haut niveau, visant à redynamiser notre coopération bilatérale et à consolider les liens fraternels d’amitié et de solidarité entre l’Algérie et la Guinée», a soutenu Abdelkader Messahel dans son allocution d’ouverture des travaux.

Il indiquera par la suite, dans une déclaration à la presse, que ce n’est pas moins d’une dizaine de nouveaux accords de coopération dans divers secteurs qui devront couronner les travaux de la 3e commission mixte. Parmi ces accords, il a cité celui qui sera signé entre l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) et son homologue de la Guinée ainsi qu’un autre accord entre les Chambres de commerce des deux pays, à même de baliser le terrain, dira M. Messahel, pour la tenue d’un forum d’affaires regroupant les opérateurs économiques des deux pays.



Plusieurs secteurs de coopération ciblés



Dans son allocution, M. Messahel s’est dit satisfait de constater la participation à cette rencontre de plusieurs secteurs, à l’instar de l’Enseignement supérieur, du Commerce, de l’Industrie, de la Culture, de l’Agriculture, du Tourisme, des Affaires étrangères, de la Communication, de la Poste et des Technologies de l’information , des Ressources en eau, de la Solidarité, de la Justice, et des Travaux publics et des Transports. «L’Algérie et la Guinée disposent, en effet, d’atouts importants que les opérateurs économiques publics et privés pourraient exploiter en initiant des projets de développement créateurs de richesse et d’emplois», dira encore M. Messahel qui plaide, dans cette optique, pour la mise en place d’un cadre juridique de coopération pour « la concrétisation de la dynamique à insuffler à ces relations, de manière à permettre aux opérateurs économiques des deux pays d'explorer toutes les potentialités que recèlent les économies algérienne et guinéenne».

Il a également mis l’accent sur la nécessité de « lancer de nouveaux axes de coopération et leur imprimer un saut qualitatif», précisant que la réactualisation des projets de coopération et les nouvelles propositions que les délégations des deux pays examineront «permettront de relancer, de manière significative, la coopération bilatérale sur des bases nouvelles». Le ministre a fait observer que les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Guinée, dont le volume demeure « modeste», « ne reflètent nullement les immenses potentialités économiques des deux pays». M. Messahel a évoqué par ailleurs l'octroi de bourses d'étude aux étudiants guinéens, soulignant que l'Algérie accorde une « place privilégiée» à la dimension humaine et culturelle dans sa coopération avec la Guinée, en étant « l'un des pays à lui avoir ouvert les portes de ses universités et ses écoles supérieures en vue de contribuer à former ses futures élites».



Paix et sécurité du continent africain : objectifs communs



Sur un autre registre, il a indiqué que l'Algérie et la Guinée « partagent le même destin et militent de concert à la réalisation des objectifs et des idéaux de l'Union africaine dont la République de Guinée assure actuellement la présidence».

Cette session se présente comme

« un espace privilégié devant permettre d'échanger nos expériences nationales et de nous concerter sur les questions de paix et de sécurité auxquelles est confronté notre continent, particulièrement à un moment où de nouveaux défis sécuritaires nous interpellent et nous exhortent à mieux conjuguer nos efforts», a-t-il souligné. «Les liens historiques qui nous unissent et la qualité de nos relations politiques plaident, également, en faveur d'un renforcement des actions de coopération en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ainsi que contre toutes les formes de criminalité transnationale», a ajouté M. Messahel, plaidant pour que cette coopération s’étende aux questions qui interpellent l'avenir du continent africain.

A ce propos, M. Messahel a évoqué le drame que représente la migration clandestine, qui devra être traitée avec « l’urgence qui s’impose». Il a expliqué que dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la stratégie engagée par l’Union africaine, dont le président en exercice est le président guinéen, s’inspire essentiellement du contenu du mémorandum présenté par le Président Abdelaziz Bouteflika relatif à la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, lequel mémorandum a été présenté et adopté au 29e Sommet de l’UA d’Addis Abeba. « En la matière, l’approche algérienne est adoptée par la majorité des Etats du continent», précise M. Messahel.

Karim Aoudia

------------////////////////

La Guinée compte sur l’expérience algérienne pour son développement

Le ministre guinéen des Affaires étrangères, M. Mamadi Touré, a indiqué que son pays compte sur l’expérience et l’expertise de l’Algérie pour son développement économique. «Nous avons beaucoup de raisons de croire que dans la longue marche que nous entamons pour l’émergence et le développement de la Guinée, l’Algérie nous fera bénéficier de son expérience et de son expertise», a t-il affirmé à l’ouverture des travaux de la troisième session de la commission mixte algéro-guinéenne. «Nous comptons et nous savons pouvoir compter sur l’Algérie qui est un modèle de développement pour nous», a t-il ajouté en insistant sur la mise en œuvre par son pays du Plan national de développement économique et social (2016-2020) qui intègre les Objectifs de développement durable (ODD). En ce sens, il a estimé que « la marge de progression de la coopération algéro-guinéenne est encore très grande, eu égard au dynamisme des acteurs et à l’important potentiel de la Guinée au niveau des ressources agricoles insuffisamment transformées».

«Le secteur minier (guinéen) peut constituer un domaine privilégié de notre coopération économique», dira encore M. Touré, qui se dit ainsi convaincu que la tenue de la 3e session de la commission mixte de coopération algéro-guinéenne « représente une opportunité précieuse pour évaluer le bilan, actualiser les priorités et mobiliser les énergies pour réaliser les objectifs de prospérité et de progrès des deux peuples frères».

K. A.

---------------///////////////////

Préoccupés par la migration

Les deux pays coordonnent leurs efforts

L'Algérie et la Guinée ont mis l'accent, hier à Alger, sur la coordination des efforts en matière de migration, qui représente «une préoccupation» pour les deux pays, a souligné le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamady Touré. S'exprimant au terme d'un entretien avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, M. Touré a indiqué avoir évoqué la question de la migration qui est «une préoccupation» pour l'Algérie et la Guinée. «Nous avons mis l'accent sur la coordination entre les deux pays pour pouvoir non seulement sensibiliser les jeunes qui sont chez nous et qui sont tentés par l'aventure mais aussi ceux qui sont déjà là (en Algérie) et qui respectent les lois du pays, en matière d'émigration», a-t-il indiqué, ajoutant que «ceux qui ne sont pas en situation régulière, s'ils doivent être rapatriés, qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse les faire retourner en Guinée».

Le chef de la diplomatie guinéenne a relevé qu'il y avait une «volonté de coopérer et nous allons échanger chaque fois que c'est nécessaire, pour qu'il n'y ait pas de frictions entre les deux pays, qui ont des liens traditionnels très forts». (APS)

---------------///////////////////

Lutte antiterroriste en Afrique

Appui du choix de l’Algérie pour coordonner la stratégie

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appuyé le choix de l’Algérie pour coordonner les efforts de l’UA en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Lors du dernier sommet ayant réuni les chefs d'Etat de l'UA et ceux de l'Union européenne (UE) dans la capitale ivoirienne, Abidjan, le président de la Commission de l’UA a félicité l'Algérie et son Président Abdelaziz Bouteflika pour «la coordination efficace des efforts de l'UA en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme», tout en précisant que l'Algérie avait été choisie pour son «expérience pionnière» en la matière et sa «politique efficace» dans la lutte contre l'extrémisme violent, invitant, par la même occasion, l'ensemble des pays africains à «suivre l'expérience de l'Algérie» dans ce domaine. (APS)