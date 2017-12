Salon Build Annaba 2017 : Promouvoir lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique

Quarante-cinq exposants prennent part à la cinquième édition du Salon Build 2017 qui s’est ouvert hier au Palais de la Culture Mohamed Boudiaf de Annaba sous le slogan «Construisons algérien». Figurent parmi les exposants, cinq entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, la promotion immobilière, les études et réalisations du vieux bâti et l’exploitation du marbre, a-t-on indiqué en marge de la cérémonie d’ouverture de cette manifestation économique qu’organise la chambre de commerce et d’industrie Seybouse en collaboration avec l’université Badji Mokhtar.

Le Fonds national de garantie (FGAR) participe pour la première fois à ce rendez-vous qui est devenu une tradition dans l’agenda économique de la capitale de l’acier. Les objectifs de ce salon sont de sensibiliser les opérateurs économiques à utiliser les produits nationaux dans la perspective de pérenniser les activités des entreprises immobilières algériennes et de préserver les emplois. Le wali, les président et le directeur de la chambre de commerce et d’industrie Seybouse de Annaba sont intervenus de tour à tour pour insister sur ces objectifs et leur impact dans le nouveau modèle économique. La PDG de la Société allemande REETECH Gmbh (énergie renouvelable et environnementale technologique), Mme Salima Perner, a indiqué que son entreprise opère à Annaba depuis une année avec des équipements relatifs à l’énergie solaire. Elle a précisé que son entreprise a investi le marché national et ses équipements intéressent aussi bien les opérateurs industriels que les petits consommateurs.

Cette manifestation qui a commencé des son ouverture à drainer un public désireux de connaitre les produits exposés, sera clôturée mercredi prochain.

B. Guetmi