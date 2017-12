Touggourt : Projet dâ€™exploitation de la source gÃ©othermale dâ€™AÃ¯n-Sahra

Des démarches sont entreprises pour exploiter la source géothermale de la zone d’expansion touristique (ZET) d’Ain-Sahra, dans la wilaya déléguée de Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), a-t-on appris de responsables locaux du secteur du tourisme et de l’artisanat. Menées en application des directives du ministère de tutelle, ces démarches, qui font partie des efforts visant à promouvoir le tourisme de santé et de bien être (thermalisme) dans cette région d’Oued-Righ, portent notamment sur la collecte de l’ensemble des données techniques et la réalisation d’un diagnostic sur la situation du site en question, avant d’allouer les montants nécessaires à son exploitation prochaine comme station thermale, à précisé à l’APS le directeur délégué du secteur. Localisée à proximité de la RN 3 sur le territoire de la commune de Nezla, cette source géothermale, dont les eaux débitent 200 litres/seconde à une température de 56 à 58 degrés, offrant des vertus thérapeutiques à différentes maladies (dermatologiques, respiratoires, rhumatismales et autres), contribuera au développement du thermalisme à grande échelle au niveau de cette collectivité qui compte environ 13 sources similaires, dont la plupart ne font l’objet d’aucune exploitation, a-t-il fait savoir. Selon le même responsable, les eaux de ces sources géothermales, situées dans les communes de Nezla, Touggourt, Blidet Amor, Mégarine, Sidi-Slimane, Bennaceur et Taibet, présentent également des bienfaits curatifs, donnent des débits importants (150 à 250 litres/ seconde) avec une température oscillant entre 50 et 62 degrés. Outre ses deux produits phares, à savoir le thermalisme et l’oasien, la wilaya déléguée de Touggourt, qui dispose de quatre ZET totalisant 72 ha, recèle diverses potentialités touristiques, patrimoniales, culturelles, historiques et naturelles, susceptibles de l’affirmer comme une destination touristique «d’excellence», souligne-t-on à la direction du secteur. (APS)