M. Mustapha Guitouni, ministre de lâ€™Ã©nergie : Â« Lâ€™exploitation du gaz de schiste dans cinq Ã  dix ans Â»

Prolongation de l’accord Opep à fin 2018 : un « signal fort » pour le marché mondial de pétrole

La décision prise jeudi dernier à Vienne par l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) et des pays producteurs hors Opep, dont la Russie, de prolonger jusqu’à la fin 2018 leur plafonnement de production sera un «signal fort» pour le marché pétrolier mondial, a affirmé, hier à Alger, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni. «C’est une bonne décision prise par les producteurs membres et non membres de l’Opep, car cela va, au moins, permettre aux prix de se maintenir à leur niveau actuel», a-t-il déclaré à la presse en marge de l’inauguration du projet. «J’espère que cette décision puisse donner un signal fort au marché pétrolier mondial», a-t-il poursuivi en appelant les pays concernés à respecter leur quota fixé par l’accord de décembre 2016. Il est utile de rappeler dans ce contexte que l’Opep et d’autres pays producteurs ont décidé, jeudi dernier, de prolonger jusqu’à fin 2018 leur accord de plafonnement de production afin de réduire davantage les stocks mondiaux de brut et de stabiliser le redressement des prix, tout en laissant entendre que l'accord pourrait être rompu plus tôt que prévu en cas de surchauffe du marché. Pour éviter cette perspective, cette perspective, la Russie, pays non OPEP, a voulu adresser un message clair au marché concernant la fin de la validité du présent accord pour éviter qu'il ne se retrouve en situation de pénurie, que les cours ne montent trop vite et que les Etats-Unis n'augmentent trop fortement leur propre production. En vigueur depuis le 1er janvier 2017, l’accord porte sur une réduction globale de la production des pays signataires de 1,8 million de barils par jour (mbj) environ.

L’Opep a également décidé de plafonner la production du Nigeria et de la Libye aux niveaux de 2017.

Ces deux pays bénéficiaient, jusque là, d’une dérogation à l’accord en raison de leur situation politique troublée qui débouchait sur des productions inférieures à la normale. Questionné également sur l’état d’avancement d’un projet de Sonatrach qui porterait sur l’acquisition de la 3e plus grande raffinerie en Europe, M. Guitouni a affirmé qu’ «il y a effectivement des discussions sur cette éventualité», mais qu’il s’agit seulement d’un projet au stade de la réflexion. Evoquant une autre question d’actualité, celle de l’exploitation du gaz de schiste, grâce notamment à un éventuel partenariat technique entre Sonatrach et Total, le ministre a tenu à mettre fin à toute polémique en expliquant que le projet en est encore à sa phase embryonnaire, et que seules les études techniques pour l’exploitation de ce gaz sont en cours, tout affirmant que «l’exploitation du gaz de schiste n’est pas prévue pour demain mais dans cinq à dix ans».

M. M.