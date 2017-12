Stations mobiles de carburants fabriquÃ©es en AlgÃ©rie : Couvrir les besoins Ã  travers tout le pays

La première station mobile de distribution de carburants fabriquée en Algérie et destinée à la société Naftal vient de sortir de l’usine de l’EPE MAGI Rouiba. L’inauguration de ce nouvel équipement a été effectuée par MM. Youcef Yousfi et Mustapha Guitouni, respectivement ministre de l’Industrie et des Mines, et ministre de l’Énergie.

Les deux membres du gouvernement ont présidé, à l’occasion la cérémonie de signature d’un nouveau contrat pour la fourniture par l’EPE MAGI de 1.000 citernes pour le stockage du gaz propane liquéfié (GPL) de différentes capacités. Cette nouvelle production intervient dans le cadre de la relance du secteur industriel soutenu par le gouvernement et du développement de la filière mécanique, l’EPE MAGI, relevant du Groupe mécanique AGM, qui a finalisé la réalisation de son plan de développement, ce qui lui a permis de construire de nouveaux ateliers et d’opérer la mise à niveau de ses équipements de production aux standards internationaux. L’exécution de ce plan de développement a été concrétisée dans sa totalité par ladite entreprise, ce qui lui a permis de diversifier ses activités, essentiellement orientées vers le secteur de l’Energie. Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Energie exprimera son contentement quant à la production des stations mobiles et les citernes de stockage de gaz propane, «c’est une grande satisfaction de constater qu’une entreprise nationale se lance dans la production des citernes de stockage, des produits que l’Algérie importait en devises». Et d’ajouter «ce développement a vu le jour suite aux instructions du Président de la République afin d’économiser davantage la devise». Pour le ministre de l’Energie le partenariat dans ce domaine ne s’arrêtera pas à ce stade, il espérera voir la conclusion de nouveaux accords avec Sonatrach et Sonelgaz. «Ces stations mobiles contribueront au renouvellement des stations de service de Naftal pour assurer un service de qualité à travers tout le territoire national». Pour sa part M. Youcef Yousfi, mettra en avant l’importance de la production de ce nouvel équipement et sa mise en service, qui reflète clairement le développement de l’industrie algérienne dans plusieurs domaines stratégiques. Il précisera qu’après la fabrication des bateaux, aujourd’hui, on assiste à la production des stations mobiles de distribution de carburants, ce qui représente un pas de plus pour diversifier l’industrie», une politique qui permettra de diminuer drastiquement les importations mais aussi de remplacer les produits importés par ceux fabriqués localement, tout ce qu’on peut économiser est bénéfique», expliquera le ministre de l’Industrie et des Mines. Il dira que d’autres équipements seront produits en Algérie dans d’autres domaines, ce qui permettra à l’Algérie de devenir une puissance industrielle et économique.



Un taux d’intégration de 80%



La station mobile, d’une capacité de remplissage de 40 m3 avec une cuve de deux compartiments 15 m3 essence et 25 m3 diesel, réalisée avec un taux d’intégration nationale avoisinant les 80%, a été réalisée avec l’étroite collaboration des stratégies de promotion de la production nationale des entreprises Naftal et MAGI.

Il faut savoir que ce type de produit est une solution immédiate par rapport aux stations traditionnelles, ce qui permettra à la société Naftal d’approcher une clientèle éloignée, étendre son réseau de distribution. Les avantages qu’offre cette solution sont multiples : compacité, robustesse, mobilité, autonomie, rapidité d’installation, travaux de génie civil réduits et possibilités d’accroître les ventes en produits pétroliers.

A signaler également que durant l’année en cours, l’EPE MAGI a déjà réalisé avec succès un contrat de 250 citernes APG de 1750 Kg pour le stockage du gaz propane au profit de la société NAFTAL, en exécution du contrat a commandes signé entre les deux parties, ce qui a permis aujourd’hui 3 décembre 2017, la signature d’un nouveau contrat de mille citernes APG, de capacité de 1750Kg destinées au stockage du gaz propane, et de capacités plus importantes de 2500, 3500 et 5000 kg.

La collaboration Naftal -MAGI, entre dans le cadre des orientations des Pouvoirs Publics pour la réduction de la facture des importations, la préservation des postes de travail et la promotion de l’Outil National, et donne des perspectives prometteuses à l’EPE MAGI Spa pour développer ses activités destinées au secteur de l’Energie par la formation continue et la mise à niveau de ses capacités d’Engineering.

