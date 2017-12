M. Bouazghi Ã  propos du secteur agricole : Les subventions augmenteront de 10%

De nos envoyés spéciaux à Biskra : Kafia Aït Allouache et Makhlouf Ait Ziane

«Les subventions de l’État en faveur du secteur agricole se poursuivront. Mieux encore, celles-ci vont augmenter à 70%, au lieu des 60% appliqués actuellement.» C’est ce qui a été affirmé, hier, depuis Biskra, par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en précisant que «le soutien de l’État pour le secteur agricole ne s’est jamais arrêté et ne s’arrêtera pas. Bien au contraire, les dotations connaîtront une augmentation de 10%».

«C’est une décision qui a été prise, lors du dernier Conseil des ministres», a-t-il ajouté, en soulignant que «l’État subventionne et continuera à subventionner» les agriculteurs, pour leur permettre de faire plus d’efforts, de réaliser plus de résultats, mais surtout pour booster le secteur à atteindre les espérances escomptées. L’ambition étant de faire en sorte à ce que le secteur agricole soit mis «en position de contribuer, d’une manière significative», à la croissance économique et au relèvement du niveau de la sécurité alimentaire du pays.

Ceci, sachant que les potentialités importantes que recèle l'agriculture lui permettent d’être l'une des voies capables d’insuffler une dynamique concrète à l’effort de développement. D’ailleurs, ce sont les objectifs tracés par le gouvernement algérien sous la houlette du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et qui sont rappelés à maintes reprises par le ministre de l’Agriculture, qui ne cesse de mettre en avant le rôle ô combien important de ce «secteur clé et stratégique» de l’économie nationale.

«L’agriculture et au cœur de la stratégie du gouvernement, elle occupe une place prédominante», a souligné le ministre, lors de cette visite de travail et d’inspection à la wilaya de Biskra. Ainsi, il faut rappeler que le MADRP est à pied d’œuvre, depuis quelques années déjà, pour faire regagner à ce secteur sa place méritée à l’intérieur du pays, en atteignant l’autosuffisance locale, mais aussi pour passer à l’acte d’exportation, afin d’apporter son quota de devises à l’Algérie. C’est une alternative fiable, permanente à celle de «l’or noir».

Ainsi, le ministre affiche, dans cette optique, la volonté de son secteur de faire de l’agriculture, une «source d’exportation», suite au programme tracé par le Président de la République depuis 2009, dont le MADRP applique et continue d’appliquer les orientations.

30 milliard d’euros, valeur de la production nationale agricole



Le ministre a, par la même occasion, indiqué qu’un «avenir prometteur et propice» attend le secteur de l’Agriculture, du fait que l’Algérie est passée à la phase productive, avec des quantités importantes, ainsi que d’une bonne qualité, chose qui lui permet de passer à l’exportation dans le proche avenir. Pour appuyer ses dires, il a donné l’exemple de la wilaya de Biskra, devenue «une référence en matière de production agricole, dont la valeur annuelle atteint 240 milliards DA/an, soit 2 milliards d’euro/an». «Par sa forte production, la wilaya de Biskra occupe la première place à l’échelle nationale. Elle est devenue une wilaya agricole par excellence», a-t-il indiqué, précisant que «les efforts et les investissements des agriculteurs et des opérateurs économiques dans ce domaine ont permis, à l’échelle nationale, de réaliser une production d’une valeur de 30 milliards d’euros».

Dans ce contexte, M. Bouazghi insiste sur le fait que si toutes les autres wilayas peuvent atteindre le niveau de production de Biskra, l’Algérie pourrait atteindre une valeur productive agricole de 100 milliards d’euros par an. «Ces résultats sont le fruit de l’appui constant, toutes filières confondues, de l’État qui œuvre à accompagner l’agriculteur durant les différentes phases, de la mise en terre à l’exportation, en passant par l’irrigation, le conditionnement et la transformation», a-t-il expliqué. «La croissance du volume des produits agricoles permettra, à court et moyen termes, d’exporter nombre de produits, a précisé le ministre, qui a souligné que les exportations de dattes atteignent actuellement 300.000 quintaux d’une valeur de 40 millions de dollars par an, et ce volume peut être décuplé si l’Algérie parvient à exporter la moitié de sa production estimée entre 10 millions et 11 millions quintaux par an», a-t-il relevé.

Des efforts, a ajouté le ministre, sont déployés pour «développer l’agriculture et la transformer en source de devises alternative» aux ressources en hydrocarbures.



14% de la production mondiale de la datte représentée par l’Algérie



La qualité de la datte algérienne, et plus précisément «Deglet Nour», est reconnue mondialement, chose qui lui vaut d’occuper 14% de la production mondiale. «Mais, il faut bien le dire, d’après les explications des hommes de terrain que nous avons pu approcher dans la wilaya de Biskra, les potentialités en termes de production de dattes et d’industrialisation des processus d’obtention des produits dérivés de celles-ci, dans la wilaya de Biskra, comme dans tout le sud de l’Algérie, sont encore loin d’être épuisées.»

En effet, chacune de ces baies, en fonction de ses propriétés et de ses caractéristiques, peut être directement consommée ou transformée en farine, jus, miel, sucre, pâte, vinaigre, alcool, et même en éthanol. Bien que cela commence à voir le jour, il n’en demeure pas moins qu’il reste «infime» par rapport au grand potentiel que recèle notre Sud en la matière. C’est dire le futur florissant attendant le sud du pays, pourvu que, dès à présent, des mesures soient prises, pour encourager les agriculteurs à développer toutes les variétés de dattes sans exception.

K. A. A.