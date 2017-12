Exportation de produits agricoles : Lancement de la 1re opÃ©ration

Le coup d'envoi de la première opération d'exportation de 10 tonnes des produits agricoles du sud de l'Algérie a été donné hier par les ministres des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane, et de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi. À cette occasion M. Zaâlane a souligné que cette «opération d'exportation montre que le secteur de l'Agriculture a connu, ces dernières années, une amélioration constante». Il dit, dans ce sens, que «l'exportation vers l'étranger à partir de Biskra va permettre la réduction des charges et des frais de transport pour les agriculteurs du Sud».

Il a ajouté qu'auparavant, les agriculteurs transportaient leurs cargaisons à Alger avant de les exporter ensuite vers l'étranger, ce qui leur entraînait beaucoup de frais. Le ministre a précisé que «cette opération va être organisée chaque semaine, et nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour qu'elle se déroule dans des conditions raisonnables. Ce centre, supervisé par des bureaux étrangers, est réalisé selon les normes internationales». Mettant à profit cette occasion, le ministre a annoncé l'inauguration d'un autre centre d'exportation à El-Oued.

Ce dernier a-t-il dit, «sera réceptionné en février 2018». S'agissant du choix des régions où ces centres ont été installés, il a été fait par rapport aux capacités des régions en termes de production agricole. M. Zaâlane a souligné, dans ce sens, que «nous avons déjà beaucoup parlé de la diversification de l'économie et du développement hors hydrocarbure, l'action d'aujourd'hui est un signe fort que nous sommes en train d'atteindre notre objectif en la matière», avant d'insister ensuite sur la nécessité de poursuivre ces opérations, les premières en Algérie. En réponse à une question de savoir si Air Algérie avait les capacités pour assurer cette tâche, il a indiqué que «c'est la filiale fret cargo Air Algérie qui va accompagner toutes ces opérations d'exportation». Il a rappelé que le Premier ministre a annoncé, lors de l'université du Forum des chefs d'entreprise, que le fret aérien va être ouvert au secteur privé.

M. A. Z.