E-Tourisme : Pour une plus grande visibilitÃ© de notre potentiel

Le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication devient nécessaire, pour donner une plus grande visibilité du potentiel touristique de l'Algérie. La nouvelle ère de consommation via internet ne laisse d'autre choix aux acteurs du tourisme, que d'y adhérer.

Si le marché du tourisme en ligne a connu une évolution extraordinaire en Europe, en Tunisie et au Maroc, en Algérie, l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans ce secteur balbutie. Mais les opérateurs sont conscients que l’e-tourisme est un passage obligé, pour mieux vendre la destination Algérie.

Pour débattre cette problématique, le groupe HTT a organisé, hier à l'hôtel El-Aurassi, un Forum national sur le e-tourisme, sous le patronage des ministres du Tourisme et de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, a admis que «la mise en place d’une réelle approche numérique à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l’industrie touristique a pris énormément de retard, alors que 60% du chiffre d’affaires mondial du secteur passe par internet». De ce fait, «le pays perd clairement en attractivité et dégringole dans le classement des voyageurs des principaux marchés émetteurs», a-t-il ajouté.

Ainsi, selon M. Mermouri, «le recours aux NTIC devient nécessaire, pour toucher le maximum de touristes et d'agences de voyages, pour donner une plus grande visibilité du potentiel touristique de l'Algérie».

D’ailleurs, en marge de cet évènement, une convention dénommée «Cluster Tourisme» a été signée entre la société «Ayrad» et le département du Tourisme. Il y a eu également l’inauguration d’une plateforme de réservation en ligne «Cyber Léo» pour mieux vendre la destination aux étrangers.



Tous les hôtels en mode 2.0 d’ici la fin de 2018



Pour pallier cette situation, M. Mermouri a également affirmé que «la tutelle compte opérer, à partir d’aujourd’hui, une refonte 2.0 dans le secteur hôtelier».

L’opération, selon lui, commencera, en premier lieu, «par l’équipement de 66 établissements hôteliers par des outils technologiques».

Ainsi, c’est un vent de nouveauté qui soufflera donc sur ce secteur, pour gagner des parts de marché. «Après cette première opération, le 2.0 sera généralisé dans tous les établissements hôteliers que compte l’Algérie», selon le ministre. Par ailleurs, l’un des responsables du département dit que «normalement, les hôtels ne peuvent pas échapper à la communication digitale». «Pourtant, la majorité des établissements s’en passent encore, ne percevant pas le potentiel et la valeur ajoutée qu’apportent les médias du Web», a-t-il expliqué.

Pour lui, les réseaux sociaux donnent désormais un éclairage en temps réel sur ce que pensent les clients et sur ce qui les intéresse. Il convient donc d’agir de façon instantanée afin de répondre à l’éventuelle exigence internationale.

D’autre part, le ministère met en œuvre actuellement un programme pour la relance de l’économie touristique, mais qui doit être accompagné d’un travail sur la visibilité de la destination Algérie, qui demeure quasiment vierge et inexploitée.



Des avancées significatives



Par ailleurs, et selon un rapport établi par l’opérateur Internet Jumia-Travel, «en 2017, le taux de pénétration d’internet en Algérie, est estimé à 45.5%, soit près de 18 millions d’internautes qui passent plus de 4 heures par jour connectés». Selon lui, «le e-commerce en est encore à ses débuts en Algérie. Cependant, on note des avancées significatives, ce qui permettra la facilité des réservations au niveau des hôtels et même pour les maisons d’hôte».

Pour citer un exemple de la mise en œuvre du système e-paiement dans le secteur du Tourisme, «Jumia-Travel compte environ 500 hôteliers en Algérie», ce qui a permis d’augmenter leur visibilité, et ceux-ci «bénéficient d’une présence sur internet pour la première fois via cette plateforme».

Pour sa part, et dans son rapport annuel, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a classé l’Algérie à la 111e place, alors qu’elle occupe la 4e place en Afrique.

Pour ce qui est du flux touristique à travers le monde, celui-ci représente 1,2 milliard de touristes en 2016, et l’OMT estime que ce chiffre va atteindre les 1,8 milliard de touristes à l’horizon 2030. Le tourisme participe à 10% du PIB mondial.

En Algérie, «le secteur touristique emploi près de 261.000 agents (hôtels, cafés et restaurants), et près de 810.000 dans le domaine de l’artisanat, soit un total de plus de 1 million d’actifs, selon ministère du Tourisme, un chiffre certes encore minime au vu de la population, mais qui est appelé à augmenter au fur et à mesure dans les prochaines années, au vu de toutes les structures que le secteur a engagées et qui seront réceptionnées incessamment.

Salima Ettouahria