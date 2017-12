Mme Benghabrit : Â« 34.675 enfants en situation de handicap pris en charge Â»

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a déclaré, hier à Alger, que «le nombre total d’enfants pris en charge dans les établissements scolaires, soit des élèves en situation de handicap intégrés et élèves de classes spéciales, est de 34.675, dont 31.060 enfants intégrés dans les classes ordinaires et 3.615 enfants pris en charge dans les classes spéciales». Elle indique qu’en 2014, le nombre d’enfants pris en charge dans les établissements scolaires

«ne dépassait pas 3.375».

Lors de son allocution à l’occasion de la Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques, organisée, hier, au Palais de la culture, la ministre de l’Education a expliqué que la prise en charge de ces enfants prend deux formes : l’intégration partielle et l’intégration totale.

En ce qui concerne l’intégration partielle, la ministre a dit qu’il s’agit de classes spéciales ouvertes dans des établissements scolaires, destinées à accueillir les enfants en situation de handicap et ce, en coordination avec le secteur de la solidarité nationale et les associations activant dans le domaine. En revanche, l’intégration totale concerne les enfants en situation de handicap admis dans des classes ordinaires. La présence d’un AVS s’avère parfois nécessaire pour leur assurer une meilleure intégration. La première responsable du secteur de l’Education nationale a souligné les progrès enregistrés, notamment l’accès de plus en plus d’enfants aux besoins spécifiques aux établissements scolaires, avec l’ambition du secteur de s’approcher davantage de l’idéal d’une école «inclusive».



L’Atlas scolaire algérien au SILA-2018



Le directeur général de l'Office national des publications scolaires (ONPS), Brahim Atoui, a indiqué hier à Alger que l'Atlas scolaire algérien sera présent au prochain Salon international du livre d'Alger (SILA 2018). «L'Atlas scolaire algérien sera produit en 2018 et présenté lors du Salon international du livre d'Alger, prévu fin octobre 2018», a précisé M. Atoui dans une déclaration à la presse, au terme de l'Atelier international sur l'Atlas scolaire algérien organisé par l'ONPS. «L'Atlas sera conforme aux standards internationaux de réalisation des Atlas et des cartes scolaires», a-t-il dit, précisant qu' «il sera soumis à l'homologation du ministère de l'Education nationale». «L'Atlas algérien prendra en considération les spécificités nationales culturelles, historiques et linguistiques», a indiqué le même responsable.

Par ailleurs, les participants à l'atelier ont convenu d'organiser dans ce cadre plusieurs rencontres, en 2018, la première étant prévue fin janvier 2018. Des experts venus de Hongrie, de Suisse, d'Allemagne et des Pays-Bas ont pris part à cet atelier de deux jours, au cours duquel ils ont présenté leurs expériences dans la confection des Atlas et cartes scolaires.

Le ministère de l'Education nationale avait décidé d'éditer un Atlas pour les cycles moyen et secondaire avec une édition en arabe et une autre en langue étrangère, ainsi qu'une édition simplifiée pour le cycle primaire. Ces éditions seront prêtes pour la rentrée scolaire 2018-2019.

H. H. et APS