CHU dâ€™Oran : Une quarantaine de cas de Spina-Bifida annuellement

Une quarantaine de cas de Spina-Bifida, une malformation du fœtus caractérisée par le développement incomplet de la colonne vertébrale, sont enregistrés annuellement au service de neurochirurgie du CHU d’Oran, a indiqué son chef, le Pr Maamar Bouchakour.

En marge d’une journée d’information sur la Spina Bifida, organisée au niveau du CHUO, le Pr Bouchakour a indiqué que la prévalence de cette maladie rare est un peu plus élevée en Algérie qu’ailleurs. Alors que la prévalence de cette malformation se situe entre 0,5 et 1 pour mille naissances dans les pays occidentaux, en Algérie, elle est estimée entre 2 et 4 pour mille naissances, a-t-il expliqué, faisant savoir que son service a enregistré, entre juin 2015 et août 2017 (26 mois), 98 cas. Le cas serait semblable dans les autres services de neurochirurgie à travers le pays, a affirmé le Pr Bouchakour, également président du Comité pédagogique national de neurochirurgie, ajoutant que la vingtaine de services de neurochirurgie existant en Algérie enregistrent, pour leur part, entre 30 et 40 cas chaque année. La Spina-Bifidia est une malformation qui survient avant la naissance, caractérisée par le développement incomplet de la colonne vertébrale, qui peut causer la paralysie et la perte de sensibilité des membres inférieurs, a-t-on expliqué dans le stand dressé à l’entrée de l’hôpital. Cette malformation peut également causer des problèmes de fonctionnement de la vessie, des pertes de coordination des mains, de la vue et de l’ouïe, et engendrer des problèmes d’apprentissage, a-t-on encore souligné, ajoutant que le malade peut également faire l'objet d’un syndrome poli-malformatif avec des malformations des membres inférieurs et de la cage thoracique.

Une carence de l’acide folique au cours des premiers jours de la grossesse est considérée comme la cause de cette maladie, a noté le Pr Bouchakour, appelant les couples à concevoir une préparation physique avec un suivi médical pour éviter ce genre de malformation. Une alimentation variée et équilibrée doit être suivie par la future maman, deux mois avant d’être enceinte, a conseillé le même responsable, soulignant qu’il s’agit d’une malformation très lourde, qui peut changer la vie d’une famille. (APS)