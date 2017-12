Forum de mÃ©decine vÃ©tÃ©rinaire : Appel Ã  la crÃ©ation dâ€™un conseil de dÃ©ontologie

Les participants à la première édition du forum de médecine vétérinaire El Aurassi, organisée à Batna, ont appelé hier, lors de la journée de clôture de cet évènement, «à la création d’un conseil de déontologie de vétérinaire». Au cours de cette rencontre, les spécialistes ont affirmé que la création de ce conseil est devenue «une nécessité» eu égard, ont-ils argumenté, «au rôle et à l’importance de la richesse animale dans le développement de l’agriculture», précisant que l’Etat mise énormément sur ce secteur, non seulement pour atteindre une autosuffisance dans les produits agricoles mais également pour booster l’économie nationale. Dans ce contexte, l’ancien directeur du laboratoire vétérinaire régional de Constantine, le Dr Abderrahmane Boubakeur, a indiqué que «ce conseil permettra d’organiser la profession de vétérinaire à l’échelle nationale et contribuera à sa promotion». Il a également ajouté que cette organisation donnera la possibilité «d’instaurer un ordre des vétérinaires algériens» qui sera en mesure de regrouper les vétérinaires exerçant en Algérie dans les secteurs public ou privé, ainsi que les enseignants vétérinaires des centres de formation et les détenteurs de diplôme de vétérinaire. De son côté, le président du groupement technique vétérinaire algérien, le Dr Boubakeur Seddik Ben Yahia, a considéré que cette initiative revêt une grande importance du fait qu’elle constitue un lieu de rencontre entre vétérinaires et spécialistes en vue d’échanger les expériences de terrain.

Un salon d’exposition des médicaments et des différents types d’alimentation animale a été organisé en marge de cette rencontre, a-t-on relevé. Il est à noter que plus de 300 médecins vétérinaires, issus de 15 wilayas du pays, ont pris part à cette rencontre organisée à l’initiative de l’association des vétérinaires locaux exerçant dans le secteur privé. (APS)