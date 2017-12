JournÃ©e internationale des personnes handicapÃ©es, Mme Eddalia : Â« Le CNPH, espace de concertation Â»

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a présidé, hier à Alger, la réunion du Conseil national des personnes handicapées pour l’installation de ses nouveaux membres.

Lors de cette rencontre organisée à l’occasion de la célébration de la journée internationale des Personnes handicapées à la Maison de l’Enfance de Ben Aknoun, Mme Eddalia a déclaré que «ce Conseil est un espace de consultation, de concertation et de coordination autour des questions liées à la protection, à la promotion et à l’insertion socioprofessionnelle des handicapés, à travers une approche intersectorielle, selon les directives du Premier ministre datées du 21 décembre 2013, consacrant l’article 33 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par l’Algérie en 2009, conforme avec l’esprit et les règles de loi numéro 02-09 daté le 8 mai 2002, relative à la protection de cette frange de la société et leur promotion.» Le Conseil est constitué de 47 membres, dont 19 des représentants de départements ministériels, 8 représentants des institutions et des directions de sociétés publiques et 10 du mouvement associatif et des fédérations activant dans le domaine du handicap et 10 représentants les parents d’élèves handicapés.

Mme Eddalia a expliqué qu’«il a pour mission, d’impliquer les membres du Conseil, de réfléchir et de formuler des recommandations et des propositions afin d’améliorer les conditions de la prise en charge de cette frange de la société.»

La ministre a indiqué que «chaque génération de personnes aux besoins spécifiques a ses propres besoins en formation et en prise en charge. En dépit de la difficulté de travail avec cette tranche de la société, les spécialistes, les formateurs et les encadreurs n’ont pas hésité à doubler les efforts afin de les faire sortir du handicap et de l’isolement.» Mme Eddalia a, dans ce sens, souligné que «son département travaille avec d’autres départements ministériels qui les aident à donner tous les moyens nécessaires pour la prise en charge des personnes handicapées.» Elle a déploré que le quota de 1% de postes de travail réservé aux personnes handicapées ne soit pas appliqué par les entreprises, notamment, privées. Mme Eddalia a rassuré que «son département fera tout pour sensibiliser les sociétés, car effectivement, il y a une difficulté à recruter ses personnes dans le monde du travail par les employeurs.» Le taux de personnes insérées dans le monde du travail ne dépasse pas 10%, un taux très insuffisant, selon Mme Eddalia, d’où la nécessité de conjuguer les efforts de tous les secteurs, privé, public et autorités locales afin de permettre à ces personnes de travailler.

Elle a donné l’exemple des personnes handicapées formées dans le domaine de la restauration et qui travaillent dans des centres comme cuisiniers.

La ministre a félicité les parents des enfants aux besoins spécifiques. Il n’est, dit-elle, pas facile de prendre en charge un enfant handicapé, même si tous les moyens sont disponibles.

Wassila Benhamed