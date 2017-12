M. Mebarki : Â« La formation un droit Â»

« Chaque année, plus de 2.000 stagiaires handicapés sont diplômés de certificats de qualification professionnelle », c’est ce qu’a révélé, hier, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki, qui s’est exprimé lors d’une cérémonie de remise des diplômes au profit des apprentis du centre de formation professionnelle et d'apprentissage pour personnes handicapées à Kouba.

Organisée à l' occasion de la journée mondiale des Personnes Handicapées, qui coïncide avec le 3 décembre, cette cérémonie a été une opportunité pour, M. Mebarki de souligner l’importance de l’insertion socioprofessionnelle de cette frange de la société qui constitue une «priorité» dans les objectifs tracés par son département.

«Cette journée nous donne la possibilité de faire le point sur la situation des personnes handicapées et de voir quelles sont leurs préoccupations. C’est, aussi une occasion pour faire connaître davantage les différents modes de formation que propose le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels pour les personnes à besoins spécifiques», a indiqué le ministre, précisant que «la prise en charge des handicapés est leur insertion a été consacrée par la Constitution».

Dans son intervention, le ministre a également fait savoir que le Président de République insiste sur la prise en charge de cette catégorie, en particulier pour ce qui est de la formation en vue de donner une maximum de chances à ces personnes vulnérables, au même titre que les autres citoyens, et leur permettre de développer leurs capacités et de s’intégrer au sein de la société.

Dans ce contexte, le ministre a rappelé les différentes actions entreprises par son département en vue de faciliter l’accès à la formation des jeunes handicapés.

Evoquant les dispositions prises pour assurer l’insertion dans le processus de formation et d'enseignement professionnels, M. Mebarki a cité, entre autres, les mesures de dispense des examens et concours d'accès, la priorité pour le choix de la formation selon le handicap et en matière d'hébergement pour les personnes handicapés indépendantes.

Le ministre notera, également, l’octroi d’un présalaire pour les stagiaires handicapés pendant les 12 mois, sans tenir compte de la durée de sa formation.

M. Mebarki a souligné dans ses propos, l’importance de valoriser et de développer les capacités que possèdent les personnes handicapées, soulignant de ce fait, l’importance de mettre les moyens nécessaires à même de garantir à cette frange de la société une meilleure prise en charge.

« L’Etat ne lésine pas sur les moyens afin de donner aux personnes handicapées la possibilité de suivre une formation de qualité en vue de leur permettre une intégration socioprofessionnelle», a-t-il dit.

A ce sujet, M. Mebarki a fait savoir que plus de 1.500 stagiaires handicapés ont été formés durant l’année 2016, dans des centres de formation ordinaires, ajoutant que le secteur de la formation professionnelle compte, actuellement, 5 centres de formation spécialisés, pour personnes handicapées, à l’échelle nationale, où leur sont offertes plusieurs spécialités.

Poursuivant ses propos, le ministre a insisté sur l’importance de conjuguer les efforts dans la prise en charge de cette frange particulière de la société, précisant dans ce contexte, que plus de 600 apprentis ont été formés, en 2015, et ce, dans le cadre d’une association avec le ministère de la Santé et la Solidarité nationale.

Pour sa part, le directeur de la formation professionnelle d’Alger, M. Ahmed Zegoune, a appelé les entreprises et sociétés pour l’application de loi qui impose un taux de 1% des personnes handicapés aux postes d’emplois, pour donner à cette catégorie la possibilité de s’épanouir dans la société.

La journée du 3 décembre a été consacrée en 1992 par l'ONU, journée mondiale des Personnes aux besoins spécifiques pour garantir leurs droits et sensibiliser à la nécessité de leur insertion dans les différents domaines de la vie.

Kamélia Hadjib