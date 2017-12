Insertion des Personnes aux besoins spÃ©cifiques : dÃ©velopper les fermes pÃ©dagogiques

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, et le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, ont mis en place un cadre de collaboration dans le but de développer les activités agricoles et d’organiser la production agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture au niveau des fermes pédagogiques admettant des personnes en situation de handicap.

La convention entre les deux ministères a pour objet de mettre en place un cadre de collaboration afin de définir les axes de partenariat à développer entre les deux parties, ainsi que les rôles et les engagements de chacun, dans le but de développer les activités agricoles et d’organiser la production agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture au niveau des fermes pédagogiques admettant des personnes en situation de handicap.

A l’occasion de la journée internationale des Personnes aux besoins spécifiques, la ministre de la Solidarité a mis en exergue le fait que «le développement durable ne sera pas réalisé sans l’insertion des personnes handicapées».

Les deux ministères conviennent de la constitution d’une commission mixte de coordination, de suivi et d’évaluation des actions entreprises dans le cadre de ce partenariat. La convention concerne les personnes handicapées en situation d’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Elles seront admises au niveau des établissements d’aide par le travail, notamment les fermes pédagogiques.

Ces établissements leur permettront de bénéficier de la protection sociale et de la couverture en matière de santé, de prévention et de sécurité en milieu professionnel. Le tout en application des dispositions du décret 08-02 du 2 janvier 2018 portant sur les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements d’aide par le travail. Le texte est ensuite modifié et complété par le décret exécutif 16-293 du 9 novembre 2016.

De plus, la création de ce type d’établissements par les services du ministère chargé de la Solidarité nationale a pour objectif la promotion de l’autonomie sociale et économique pour cette frange de la population. Il est à noter que la convention-cadre est établie pour une durée de cinq ans, à compter de la date de sa signature et renouvelable par tacite reconduction.

Hichem Hamza

Premier dictionnaire de la langue des signes

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé le lancement de la première édition algérienne du dictionnaire de la langue des signes qui est considéré comme « un outil de communication » avec les personnes atteintes de surdité et la promotion de leur insertion dans les différentes activités de la vie quotidienne. Dans son allocution, la ministre a ajouté que cette «édition est soumise au développement et à l’amélioration pour les éditions prochaines». Cependant, ceci ne se réalisera qu’avec l’implication de tous les concernés : professionnels, élèves et parents, professeurs et chercheurs en plus des institutions.

Il est à indiquer que le dictionnaire de la langue des signes a été initié par le ministère de la Solidarité, en 2008, en instituant une commission nationale chargée de sa réalisation constituée de professionnels et spécialistes dans la prise en charge des personnes handicapées auditives.

H. H.