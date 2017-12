Le Coin du copiste : A la page

MDCiné se met à la page avec succès et alimente depuis trois années les salles de cinéma équipées en Digital Cinéma Package (DCP) avec succès auprès des cinéphile. C’est un début promoteur en attendant que dans les grandes villes, les salles soient dotées de DCP. Pour l’instant, il y a trois salles à Alger, deux à Riadh-El Feth, Ibn Zeydoun et Cosmos, et à Alger-centre, la salle Ibn Khaldoun. Pour ces salles, l’activité cinématographique reprend au grand plaisir des cinéphiles qui, pour une fois, se déplacent pour voir des films qui sortent simultanément en Europe et en Algérie. C’est un pari gagné pour la société de distribution MDCiné qui active dans ce secteur depuis une vingtaine d’années. Pour le gérant Ryad Ayadi, l’abandon de la distribution de films en 35mm a facilité la tâche en plus de la nette amélioration de la qualité de la projection au niveau de l’image et du son. Résultat des courses, plus de 50 films ont été programmés dans des salles en Algérie, des nouveautés américaines. Des blagbuster américains, des films commerciaux, souvent grand public. Autre nouveauté apportée, des projections en version originale chaque mercredi à la salle Ibn Zeydoun, et ça a ses adeptes. MDCiné importe et distribue des films pour enfants. Durant le mois de rammadhan, la société a instauré les nuits du cinéma au niveau du théâtre de Verdure d’Alger, et cette opération qui dure depuis trois ans a rencontré un grand succès avec deux projections après le maghreb en raison de 600 Da la place. Ce qui veut tout simplement dire que l’Algérien aime s’offrir la sortie cinéma si c’est pour voir de nouveaux films de qualité. On parle de l’ouverture prochaine de deux salles, l’une à Mostaganem et l’autre à Constantine, en plus de la salle El Mouggar de l’ONCI qui est équipée en DCP. Le grand rendez-vous attendu par les fans du cinéma commercial et les films d’action et les films d’horreur ; est sans doute la sortie prochaine du long-métrage «Star Wars 8, le retour de Djedaï». Tout compte fait sur la désertion du public des salles de cinéma peut se régler avec de bonnes conditions de projection, un savoir-faire et de nouveaux films qui sortent simultanément avec la programmation mondiale des blagbuster. Du coup, nous rêvons que les nouveaux films algériens qui ne sont vus que lors des avant-premières connaissent un meilleur sort avec une distribution à la hauteur de l’événement. Tout le monde gagne dans cette affaire au lieu de les laisser moisir dans des tiroirs. Il faut rester à la page parce que ça évolue vite et parce que le spectateur est devenu exigeant et il a raison.

Abdelkrim Tazaroute