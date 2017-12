FICA : Le cinÃ©ma face Ã  lâ€™histoire

Pour la première journée de la compétition officielle de la huitième édition du Festival international du cinéma d’Alger (FICA), les cinéphiles algériens ont suivi, samedi, trois projections dont les thématiques exploraient la profondeur humaine et des questions d’engagement, comme le veut la ligne conductrice du festival.

La première projection a abordé une question cruciale de l’actualité internationale en abordant un autre angle d’attaque de la question de la montée du terrorisme en Europe. Les deux cinéastes Chergui Kherroubi et José Luis Penafuerte ont raconté autrement le tissage socioculturel de la commune de Molenbeek en Belgique, connu pour son taux de chômage élevé, mais surtout d’avoir vu grandir nombre d’auteurs d’attentas terroristes en Europe. Le film documentaire intitulé «Molenbeek, génération radicale» donne la parole aux acteurs de cette ville, à la jeunesse notamment dont un grand pourcentage est issu de l’immigration maghrébine, et qui, hélas, est pointée du doigt à chaque vague d’attentat terroriste ces dernières années en Europe. Educateurs, imams, sportifs, artistes et acteurs de la société civile, la population de Molenbeek continue le combat pour rompre avec les préjugés et la stigmatisation de faire le lien entre le terrorisme et l’islam. Un documentaire courageux qui donne une autre version à cette épineuse question dont la confusion atteint des proportions alarmantes, et qui rompt avec le discours des média occidentaux dont la dérive sémantique n’hésite pas à jeter l’anathème sur l’Islam à la moindre violence.

L’opération Corréa ou le soutien populaire

Président de l’Equateur de 2007 à 2017, Rafael Corréa adopte une politique économique et sociale révolutionnaire et gagne le cœur de la majorité du peuple, du moins les pauvres et la classe moyenne, au grand dam des riches et privilégiés de ces prédécesseurs à la présidence de l’Etat. Le gouvernement de Rafael Corréa a refusé de payer une partie de la dette publique, récupérant la souveraineté sur les ressources naturelles face aux multinationales. Grace à une reprise en main étatique, une planification rationnelle aide et des politiques de redistribution, la pauvreté et les inégalités ont baissé fortement tandis que la classe moyenne a doublé en huit ans.

A travers l’adoption d’une nouvelle constitution, Corréa a manifesté sa volonté d’indépendance politique vis-à-vis des Etats-Unis, de lancer un progrès social, droits des femmes dans une société latino-américaine historiquement patriarcale, un renforcement social de rapprochement régional et une plus large reconnaissance des droits des indigènes. Intitulé «On revient de loin, opération Correa2», ce film documentaire, signé Pierre Carles et Nina Faure, a porté l’image du combat du peuple équatorien pour bâtir une société forte et homogène et une économie indépendante qui repose sur ses ressources et l’effort de ses citoyens. En dépit de plusieurs manifestations notamment sur l’impôt de la fortune, qui fait perdre aux riches beaucoup d’argent et aide les pauvres à améliorer leurs conditions de vie avec notamment de grands chantiers d’infrastructures de base qui ont fait de l’Equateur une destination agréable et paisible. Orateur séduisant, Rafael Corréa passe à la télévision nationale chaque samedi et explique à ses concitoyens le programme de sa politique. Considéré comme dictateur par l’opposition, le droit à la manifestation est permis et le champ médiatique se réjoui d’une grande liberté d’expression. Les rencontres avec les paysans, les militants politiques, journalistes et simples citoyens fait découvrir la conscience politique de la société équatorienne bien loin des petits flashs d’infos diffusés dans les médias occidentaux

La guerre injuste sous le ciel rouge

Pour ce qui est de la catégorie «long-métrage de fiction», la première œuvre a été projetée samedi à 19h en présence d’un nombreux public pour découvrir une histoire d’amour durant la guerre d’Indochine. Auteur de plusieurs scénarios à succès dont « Indigènes » et « Hors la loi » de Rachid Bouchareb, le scénariste français Olivier Lorelle, lauréat du césar du meilleur scénario original, a réalisé son premier film intitulé « Ciel rouge », une passionnante histoire d’amour entre un soldat français, parti au qui-vive contre son gré, qui se retrouve perdu dans la jungle vietnamienne au milieu d’une guerre qui ne comprend pas, et une jeune révolutionnaire vietnamienne, sauvagement torturée par l’armée française, et avec qui il s’enfuit à la recherche de la liberté.

Bien servie par l’image, la nature est un personnage à part entière du film à travers des plans larges de la nature vietnamienne, avec des zooms sur les insectes et les animaux pour dire que la vie continue en dépit des guerres. Séduit par le courage de la jeune vietnamienne, le jeune soldat français rejoint la résistance vietnamienne et tire, en apothéose, sur des soldats français pour dire non à cette guerre inutile. Rencontré au débat qui a suivi la projection, Olivier Lorelle a indiqué que le budget estimé du film devait être entre 3 et 4 millions d’euros, et qu’il a rencontré des difficultés pour financer son film. « J’ai tourné le film en 19 jours avec seulement 450.000 euros. J’ai demandé de l’aide à France 3 mais l’idée de voir un soldat français tirer sur d’autres soldats français ne les a pas trop enflammés pour financer mon film », a-t-il lancé. Une première dans le cinéma français dont la politique a toujours parlé des bienfaits du colonialisme et de sa mission civilisatrice. Olivier Lorelle a conclu par son grand honneur d’être présent au FICA qui ne cesse de faire parler de lui en Europe comme festival authentique, fidèle et engagé, au moment où la tyrannie de la production cinématographique encourage uniquement les films commerciaux.

Kader Bentounès