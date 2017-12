Regard : Les bonnes valeurs au Â« congÃ©lo Â»

Le bénévolat, n’est certainement pas notre dada. Notre temps est déjà pris. C’est la dèche. Nous sommes en panne de minutes et de secondes. Les occupations, encore et toujours, nous font oublier ou plutôt passer à côté de choses essentielles, voire vitales pour les humains que nous sommes. Consacrer quelques heures, à son prochain, c’est, sans doute, trop demander, de nos jours. Le réseautage pour venir en aide à ceux qui se portent mal ou frappés durement par les aléas de la vie, ne fait pas partie de nos soucis majeurs, ni minimes d’ailleurs, à quelques exceptions prés. Nous n’avons pas le temps ; cet argument fallacieux et qui ne tient pas la route, est sorti, chaque fois que ça va mal ou l’on se retrouve piégé par une question indiscrète ou une remarque de mauvais goût d’un ami ou d’un voisin, dans une ultime tentative pour « titiller » notre conscience et descendre sur la planète des humains. En fait, nous sommes trop chargé, jusqu’au coup, pour regarder ce qui se passe autour de nous. Sans remords, sans états d’âme et sans éprouver le moindre sentiment de culpabilité, beaucoup, parmi-nous, sont satisfaits de ce nouveau loisir, à savoir ne rien faire. Nous sommes fiers même de notre rôle de spectateur, interprété, avec brio et pour lequel, nous méritons l’oscar du meilleur acteur, en plus des honneurs. Nous avons énormément changé, au point de ne plus nous reconnaitre. La modernisation a, il faut l’avouer, est arrivée à nous faire subir un formatage sans pour autant sauvegarder la copie originale et originelle. A l’heure de l’internet censé faire du monde un petit village, on persiste à ne pas voir plus loin que le bout de son nez. S’occuper des autres est une tradition qui se perd doucement mais sûrement, chez-nous, cédant ainsi place à égocentrisme depuis en plus affiché, sans gêne. Aujourd’hui, le bénévolat, disparait alors que dans un passé récent, la twiza était là, pour réunir les habitants de petits villages pour la construction de maisons, l’organisation des cérémonies de mariage, l’acheminement de l’eau potable aux foyers ou même le revêtement des routes. C’est dire que les bonnes valeurs ont reçu, de nos jours, un sacré coup.

Samia D.