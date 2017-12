Monoxyde de Carbone : Lâ€™association des consommateurs sur le terrain

La Protection civile et l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur (Apoce), inquiets de la recrudescence des asphyxies au monoxyde de carbone, retroussent les manches et descendent sur le terrain afin d’expliquer aux usagers les risques liés au monoxyde de carbone et les mesures à prendre pour s’en prémunir. A cet effet, une campagne de sensibilisation a été lancée a travers sept wilayas du pays. Animée conjointement par des cadres de la Protection civile et de l’Apoce, cette campagne revêt un caractère à la fois informatif et pédagogique. Hier, jour de week end, la sensibilisation s’est faite au niveau du centre commercial d’ardis. Accompagnés de plombiers, les animateurs ont carrément monté au niveau du hall du centre commercial un atelier pratique avec tout les outilles nécessaires pour l’installation d’un chauffe bain, son contrôle, le matériel qu’il faut éviter, les gestes utiles en cas d’anomalies… Une manière bien ludique d’attirer l’intérêt des visiteurs d’Ardis qui ont suivi avec attention les informations fournies. « Notre travail se porte sur le contrôle et l’installation des appareils de chauffage, nous essayons de montrer aux usagers les gestes qu’il faut faire mais aussi les sensibiliser a ce que le reflexe de contrôle soit régulier » nous dira Ahmed membre de l’APOC. «Les citoyens ne maitrisent pas les reflexes salutaires d’un radiateur a gaz qui fuit ni encore les mesures de prévention nécessaires ». En plus des explications et des dépliants dispensés par les agents de l’Apoce, des exercices de simulation d’opérations de réanimation de personnes asphyxiées sont prévus par la Protection civile. « Nous allons généraliser l’opération dans tout le territoire national dans les jours qui viennent. Nous savons que chaque hiver il est enregistré des dizaines de cas d’intoxications par le monoxyde de carbone et des morts sont déplorés donc nous essayons de sensibiliser les consommateurs sur la bonne utilisation des chauffages afin d’éviter ces drames » dira le président de l’APOC M Zebdi. Pour ce qui est de la protection civile et depuis le 15 novembre dernier, une caravane de sensibilisation visite les établissements scolaires, les universités, les structures de la formation professionnelle et les places publiques de Tipasa notamment pour inculquer la culture de la prévention contre les risques qui augmentent sensiblement durant l’hiver. Il s’agit de donner au public des explications sur les interventions de la protection civile concernant les accidents liés aux risques d’intoxication par le gaz de monoxyde de carbone et les dangers encourus en cas d’inhalation de gaz (gaz de ville, butane, CO…).Il est question aussi de mieux expliquer les raisons de survenance de ce type d’accidents et les dégâts occasionnés , ainsi que les moyens préventifs et les gestes utiles à accomplir afin de les évités ou les réduire au maximum.

F. L.