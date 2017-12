La circulation bloquÃ©e par la neige Ã  Tizi Ouzou : Lâ€™ANP intervient

Plusieurs régions montagneuses de la wilaya de Tizi-Ouzou se sont drapées depuis la nuit de vendredi à samedi dernier d’un épais et beau manteau blanc au profond soulagement de la population. La poudreuse qui a commencé à tomber depuis la nuit de vendredi dernier sur les montagnes a fini par couvrir la matinée de la journée d’hier plusieurs localités culminant à plus de 800 mètres d’altitude, à l’exemple de Bouzeguene, Illilten, Iferhounen, Ai El Hammam, Yakouren, Zekri, Ait Zekki, Idjeur…où la circulation automobile était difficile. Selon des photos publiées sur le réseau social Face Book, la neige a atteint des épaisseurs dépassant dix centimètres dans certaines régions et plus dans d’autres. La chute en abondance de la neige et de la pluie a été accueillie avec joie par la population en général et les agriculteurs en particuliers sérieusement inquiets quant au sort de leurs exploitations agricoles suite au retard qu’a prise la rentrée en vigueur de l’hiver. Avec l’arrivée de la neige que tout le monde souhaitera qu’elle perdurera, la population est enfin délivrée du stress hydrique qui s’est emparée d’elle en constatant impuissante le manque d’eau potable dans les robinets et dans les différentes sources se trouvant dans plusieurs localités de la wilaya et qui alimentaient en partie le grand barrage hydraulique Taksebt. Le taux de remplissage de ce dernier a gravement baissé ces derniers mois jusqu’à moins de 40%, faut-il le rappeler. Les chutes de neige en abondances ont provoqué la fermeture de plusieurs chemins menant vers des hameaux et villages se trouvant en hautes montagnes et certaines routes nationales. L’Armée nationale populaire est intervenue pour rouvrir certaines de ces routes, notamment la RN n09 reliant Tizi-Ouzou et Béjaia à hauteur de la localité de Yakouren. D’autres chemins communaux ont été rouverts par les moyens des municipalités et les citoyens qui se sont mobilisés dés les premières chutes de neiges.

Bel. Adrar