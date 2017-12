BÃ©jaÃ¯a : Pluies torrentielles et neige

Plusieurs villages et communes de la wilaya de Bejaia se sont réveillé hier matin sous un manteau de neige accompagné d’un froid glacial et des pluies torrentielles. Cette situation très attendue suite au bulletin spécial (BMS) émis par les services de la de l’office de la météo, a néanmoins pris de piège beaucoup de citoyens qui ne se sont pas préparé à faire face à ces intempéries.

Ainsi, durant toute la nuit du vendredi au samedi, de fortes averses se sont abattus sur la ville de Bejaia et les communes côtières et qui ont causés des dégâts sur des routes et dans plusieurs quartiers complètement inondés et inaccessibles. Alors que la neige s’est installée sur les villages situés à 700 mètres d’altitude. Hier, les communes de Toudja, Kherrata, Draa El Gaid, Chellata, Timezrit, Ait Smail et surtout Kendira étaient couvertes de neige avec une circulation extrêmement difficile par la chaussée glissante.

Par ailleurs, la wilaya a enregistré les coupures de routes sur les routes nationales 12 et 26, reliant la wilaya de Bejaia à celle de Tizi Ouzou au niveau du col de Chellata et à Adekar par l’enneigement des chaussées.

Hier, dans plusieurs communes dépourvues de gaz naturel, les citoyens se pressés pour s’approvisionner en gaz butane et en bois de chauffage pour faire face au froid glacial.

M. Laouer