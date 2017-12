Economie numÃ©rique : Du retard Ã  rattraper

C’est aujourd’hui que se tient, à Alger, le 2e Forum algéro-français sur l’économie numérique. Il sera organisé par la mission économique près l’ambassade de France en Algérie, en partenariat avec l’Association algérienne de la sécurité des systèmes d’information, l’Algerian Digital Cluster, l’Algerian Information Technology Association et l’Association des opérateurs télécoms alternatifs. Cet événement permettra d’établir des contacts entre partenaires spécialisés dans le domaine et d’échanger le savoir-faire et l’expertise dans, entre autres domaines le «cloud computing», la conception et la réalisation de «data centers», l’audit, le conseil et la formation en cybersécurité et monétique, l’ingénierie télécom et le marketing digital. Quatre ateliers thématiques sont prévus. Ils sont inhérents à la mise en place d’un bon réseau télécom, la transformation numérique des entreprises, avec, notamment, une gestion des données efficace, la sécurisation des données et leur sauvegarde, et l’écosystème start-up dans le but de construire des ponts entre l’Algérie et la France. L’Algérie, en dépit de son mauvais classement, compte se frayer un chemin dans ce monde de la technologie, de l’exigence. La contribution d’internet au produit intérieur brut (PIB), sans tenir compte des exportations des hydrocarbures, n’a été que de 0,8% en 2012, selon une étude réalisée par le cabinet Mc Kinsey Global Institute sur le classement des pays d’Afrique. Notre pays dispose de tous les moyens humains et matériels, pour «faire sa révolution numérique», et se «classer parmi les grandes puissances mondiales», en matière de technologie de l’information et de la communication (TIC), soulignait Younes Grar, expert et consultant en TIC. «L’Algérie, enchaînait-il, regorge de compétences dans le domaine des technologies de l’information, ainsi que d’importants moyens technologiques, pour se hisser parmi les grandes puissances mondiales en TIC et faire ainsi sa propre révolution numérique». Dans le nouveau modèle économique de croissance, le numérique s’érige en un secteur où le gouvernement compte mettre le paquet pour nouer de partenariats solides. Outre ces investissements, s’impose l’impérative évolution de la réglementation, la nécessité de procéder à la numérisation des systèmes financiers, de l’administration et des services publics. Le numérique est en effet un secteur stratégique pour les deux pays déterminés à impulser une nouvelle dynamique à leur relation bilatérale. Les deux pays veulent encourager ce secteur, aujourd’hui essentiel au développement économique, technique, culturel et humain des populations respectives, et veillent à mettre en place les outils nécessaires à sa régulation. Cette transition impose l’encouragement de l’investissement et le savoir-faire des entreprises, premiers acteurs du numérique. Par ailleurs, il y a lieu de mettre en relief le fossé qui sépare, pour la Méditerranée, le Nord et le Sud.

Fouad Irnatene