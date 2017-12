26e foire de la production algÃ©rienne, du 21 au 27 dÃ©cembre : Le sceau de la compÃ©titivitÃ©

Organisée par la Société algérienne des foires et expositions, la 26e Foire de la production algérienne se déroulera du 21 au 27 décembre, au palais des Expositions de la Safex (Pins-Maritimes).

L'évènement économique de l'année tant attendu est censé regrouper, cette année, plus de quatre cent participants autour de différents secteurs d'activités, et mettre en avant les nouveaux produits. Entreprises publiques et privées spécialisées dans les domaines de l'agroalimentaire, les industries manufacturières, l'énergie, chimie et pétrochimie, les industries électriques et électroniques, la mécanique, la sidérurgie et métallurgie, les services et les TIC seront présentes à ce rendez-vous, pour ainsi faire valoir leur savoir-faire. Cette manifestation qui constitue le carrefour de la production algérienne a pour objectif, soulignent les organisateurs, d'encourager les opérateurs publics et privés à améliorer la qualité de leurs produits, et créer un espace d'échanges et de partenariat entre les opérateurs économiques algériens. Il s'agira également d'«accompagner et promouvoir le progrès enregistré par l'économie nationale, tant sur le plan de la diversification que sur celui de l'élargissement des gammes de produits fabriqués en Algérie». La FPA-2017 intervient, cette année, dans un contexte économique particulier, qui rappelle cette nécessité, pour notre pays, de relever le double défi, qui consiste à mettre sur rails sa politique de diversification et consolider ses propres ressources pour faire face à une demande locale, croissante et exigeante, tout en plaçant le produit local sur la trajectoire de l'export pour générer de nouvelles ressources indispensables au fonctionnement de notre économie.

Une démarche qui se traduira à travers le maintien de la dynamique de croissance et la poursuite des efforts en matière de développement des exportations hors hydrocarbures. Aussi, l'édition de cette année est une occasion pour souligner les objectifs des pouvoirs publics en matière d'encouragement et de promotion de la production nationale dans le sillage de la politique import-substitution. Des objectifs portés par le plan d'action du gouvernement, notamment en matière de soutien aux entreprises publiques et privées, d'encouragement à l'investissement, de répartition plus équilibré des efforts de développement, ainsi que de promotion et d'amélioration du climat des affaires. Il s'agira également de mettre en place «une stratégie de substitution ciblée sur les importations en remplaçant, partiellement ou totalement, l'importation de semi-produits ou de produits finis importés aujourd'hui par une production industrielle locale». Une démarche qui «s'appuie sur l'existence d'une demande intérieure solvable pour substituer une production industrielle locale sur tout ou partie de la chaîne de valeur aux importations actuelles».

Le gouvernement qui a engagé un processus de réduction des importations, dans une première phase, compte mettre en place les conditions qui concourent au développement des exportations hors hydrocarbures, dans le cadre de la «Vision 2030».

Ces dernières sont appelées à être soutenues «avec, notamment, la révision du statut de la CAGEX et la mise en place du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations, l'encouragement à la création des entreprises exportatrices, et le soutien aux exportations naissantes». Le plan d'action du gouvernement, qui reprend les orientations comptant pour la mise en œuvre du nouveau modèle de croissance, souligne, dans cette optique, que «les besoins du marché national sont importants dans tous les domaines, comme en témoigne le volume des importations de biens et de services qui demeure proche de 60 milliards de dollars annuellement».

Il est indiqué, par ailleurs, que l'économie nationale, qui «dispose déjà d'un potentiel diversifié et robuste, recèle, également, d'importants gisements de croissance, dont le gouvernement entend encourager et soutenir la mise en valeur par l'amélioration du climat des affaires, ainsi que par les différentes mesures d'accompagnement». En définitive, l'action du gouvernement consiste à «ouvrir des perspectives élargies pour le développement de la production locale dans tous les domaines», devant «la nécessité impérative de rétablir le plus rapidement possible, l'équilibre de la balance des paiements, par la promotion des exportations hors hydrocarbures, mais aussi et surtout par la réduction des importations, et l'optimisation l'offre de biens et services».

D. Akila