Basketball / NBA : Boston sur sa lancÃ©e

Le leader de la conférence Est Boston a signé, samedi, sa 20e victoire, en 24 matches, de la saison face à Phoenix (116-111). Les 38 points, 4 rebonds et 5 passes décisives de la star des Suns Devin Booker n'ont pas suffi face à la puissance collective des Celtics. Kyrie Irving a une nouvelle fois fini meilleur marqueur pour Boston avec 19 points, suivi de près par Jaylen Brown (17 points), Marcus Morris (17 points) et Jayson Tatum (15 points). Six joueurs de Boston ont fini la rencontre avec plus de 10 points inscrits. Les Celtics ont pris les devants dès le premier quart-temps (31-22) sans jamais être rejoints par la suite, même si Phoenix est revenu à deux longueurs (105-103) dans le dernier quart-temps. Un panier à trois points d'Irving a mis Boston en sécurité à moins de deux minutes de la fin de la rencontre (108-103). Les Celtics caracolent en tête de la conférence Est, devant Cleveland (15 v-7 d) et Toronto (14 v-7 d).