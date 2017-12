Rencontre Media : Faire preuve de professionnalisme pour dÃ©velopper le football

Les participants à un colloque national sur le rôle de la presse sportive dans la relance du football algérien, organisé à Saida, ont insisté sur la nécessité de professionnalisme de la part des journalistes pour développer ce sport. Les journalistes et universitaires intervenants à cette rencontre, organisée par le bureau de wilaya de l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, ont mis l’accent sur le rôle du journaliste sportif dans le développement du football en Algérie. Le journaliste Mohamed Merzougui a souligné, dans son intervention, que le journaliste doit être professionnel pour traiter de thèmes sportifs en général et du football en particulier, ajoutant qu'il a un message noble à véhiculer et une responsabilité de développer le football algérien en adéquation avec l’évolution que connait ce sport dans le monde. Pour sa part, le journaliste Mokrane Harhad a insisté sur l'objectivité dont doit faire preuve le journaliste sportif, faisant remarquer que la presse se concentre plus sur le football délaissant les autres disciplines quoique celles-ci réalisent des résultats positifs, à l’instar du handball, du judo et du karaté. L’universitaire Mohamed Merouani, de l’université de Mostaganem, a affirmé que la bonne formation du journaliste est indispensable pour pouvoir contribuer à la relance du sport en Algérie en général et du football en particulier. Le journaliste doit avoir des connaissances sur les données et techniques pour pouvoir traiter différents sujets sportifs en Algérie, a-t-il souligné, estimant que plusieurs chaines de télévision manquent de professionnalisme. Le colloque national a été ponctué par la signature d’un accord de coopération entre le laboratoire des études de communication et d’information de l’université Abdelhamid-Ibn Badis de Mostaganem et le bureau de wilaya de l’Organisation nationale des journalistes sportifs de Saida portant sur la formation des correspondants sportifs.