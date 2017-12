Mondial 2018 : La Tunisie dans un groupe trÃ¨s difficile

Des entraîneurs et techniciens tunisiens sont unanimes à estimer que la Tunisie a été placée dans un groupe très difficile, formé de l'Angleterre, de la Belgique et du Panama, à l'issue du tirage au sort de la coupe du monde Russie 2018 (14 juin -15 juillet), effectué vendredi au palais du Kremlin à Moscou.

«Il faudra effectuer une bonne et riche préparation et bien étudiée pour réaliser une prestation honorable et la réussite dépendra du premier match contre l'Angleterre un match qu'il ne faudra surtout pas perdre», ont-ils affirmé. Mahmoud Ouertani, entraîneur et ex-directeur technique national, a déclaré à l'Agence TAP que le tirage au sort de la coupe du monde 2018 a sorti des groupes très équilibrés. «Nous nous attendons à de grands matches entre les meilleures sélections du monde, et la Tunisie, placée dans un groupe difficile, devra travailler sérieusement et effectuer une bonne préparation pour réaliser l'objectif assigné, qui est la qualification au deuxième tour.» «Notre premier match face à l'Angleterre sera très important pour la suite du parcours des Tunisiens, et le meilleur scénario serait d'arracher le nul qui nous permettra de poursuivre la route avec plus de confiance d'autant que nous aurons à affronter le Panama en dernier», a-t-il estimé. «La mission de l'équipe tunisienne sera de fournir une bonne prestation bien meilleure que celle que nous avons vu en Allemagne en 2006, et il faudra pour ce faire ne pas se contenter de défendre et se cantonner dans notre camp mais être audacieux et jouer devant», ajoute le technicien tunisien. L'entraîneur Skander Kasri a estimé, de son côté, que les chances de l'équipe nationale sont irréelles dans un groupe qui comprend deux grandes nations du football européen outre le Panama. «Pour réussir, il faudra une préparation sérieuse et des matches amicaux et renforcer aussi la ligne d'attaque avec des joueurs de haut niveau», a affirmé le technicien tunisien, qui a estimé que la Tunisie aurait pu tomber sur un groupe encore plus difficile et a évité la Russie, pays organisateur ou encore le Portugal et l'Espagne (groupe B) et le Brésil. «Pour conserver nos chances de qualification au deuxième tour, il faudra éviter de perdre notre premier match et franchir avec succès le cap de la Belgique qui a énormément progressé ces dernières années.» Malgré la valeur des Diables Rouges tout est possible, a estimé Kasri, ajoutant que le Panama, qui participe pour la première fois à une coupe du monde et qu'il ne connait pas, est à la portée des tunisiens. Pour lui, la clé de la réussite est d'abord d'assainir l'ambiance du championnat national, faire une bonne et riche préparation, jouer beaucoup de matches amicaux, renforcer l'attaque par des joueurs qui évoluent en Europe. «Le tirage au sort a été équilibré pour tous les groupes mais la tâche de la Tunisie s'annonce à priori plus compliquée», a indiqué pour sa part l'entraîneur Mondher Kebaier. «Nous devons être prêts à 100 pour cent pour ce mondial. Mathématiquement 5 points nous placeraient au deuxième tour, et notre principale mission serait d'arracher le plus de points dans les trois matches.» «Il faudra impérativement que les joueurs abordent ces matches avec beaucoup de confiance, et je pense que cette génération est en mesure de créer l'exploit et de passer au deuxième tour comme l'avait fait celle de 1978 en Argentine». De son côté, l'ancien joueur international Zied Jaziri, qui avait disputé le mondial 2006 en Allemagne, a aussi estimé que le groupe G est un groupe difficile formé de prestigieuses équipes, mais qu'il ne faudra pas toutefois négliger Panama qui a disputé de bonnes éliminatoires. C'est une équipe à prendre au sérieux». «Il faudra être très réaliste et bien étudier le jeu de nos adversaires et ne pas faire de faux pas lors de notre match inaugural face à l'Angleterre, car une défaite compliquerait considérablement notre mission et pourrait nous sortir du premier tour d'autant que la deuxième confrontation sera aussi difficile face à la Belgique», a-t-il estimé.