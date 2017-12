Dans la lucarne : Le mercato ne sera pas pour tous

Il est clair qu’après le déroulement de la treizième journée de Ligue-1, la situation des clubs de l’élite commence à se décanter. C'est-à-dire qu’on peut parler avec une certaine assurance, du fait que chacun de nous dispose des meilleures informations de son équipe, ses chances pour le maintien ou pour jouer les premiers rôles. D’où le fait que nos clubs sont en train de «s’agiter», de droite à gauche, pour se doter de l’oiseau rare. Ils ciblent certains joueurs susceptibles d’apporter le «plus» à leur groupe pour ainsi mieux affronter l’adversité durant la phase retour. Tout le monde sait qu’elle ne sera pas facile, car on veut éviter à tout prix la relégation ou carrément jouer le titre. De nos jours certaines équipes, même si elles ne possèdent pas les moyens financiers adéquats veulent prétendre à mieux. Pourtant, sans moyens financiers vous êtes quasi-sûr de ne pas arriver à bon port, sans casse, face à la présence des «grosses cylindrées » de plus en plus «féroces» et qui ne veulent pas être concurrencer, surtout si l’on n’a pas la force pour cela. Les observateurs ne comprennent plus rien devant les attitudes de nos clubs d’élite. La grande majorité n’arrivent pas à joindre les «deux bouts» comme l’on dit. En effet, on s’étonne de voir avec quel empressement des clubs commencent leurs «marchandages» durant ce mercato hivernal qui va ouvrir bientôt ses portes. Ils n’ont pas l’argent nécessaire pour les éventuelles transactions, mais, n’hésitent pas à vouloir approcher des «noms» du football, pourtant inabordables, financièrement parlant. En dépit du fait qu’ils sont déjà endettés pour la plupart, cela ne les inhibent pas pour autant de ramener les joueurs où ils estiment qu’ils ont des «manques». Face à cet entêtement qui frise «l’irresponsabilité», la FAF vient d’interdire à certains clubs de faire «leurs emplettes» durant le prochain mercato. Car, il serait illusoire de les voir payer les joueurs recrutés pour renforcer quelques postes, alors que quelques joueurs en leur sein ne sont pas payés jusqu’ici. Comment ne pas penser que les nouvelles recrues subissent le même sort ? Il est clair qu’il y a quelque chose d’inexplicable. Une propension du recrutement qui laisse les spécialistes de la question perplexes, sans voix, lorsqu’on constate qu’on a tendance à recruter pour le plaisir de le faire. Devant cette récurrente situation, la FAF vient de mettre les clubs devant leurs responsabilités, notamment les entraîneurs. C’est ainsi qu’elle a même affiné ses déclarations vis-à-vis des clubs. «Les clubs des Ligues-1 et 2 professionnelles de football, dont le montant de dettes dépasse les 10 millions de dinars, seront interdits de recrutement lors du prochain mercato d'hiver fixé du 16 décembre au 15 janvier, a annoncé mercredi la Fédération algérienne (FAF) sur son compte officiel Twitter. Il est évident qu’une telle position peut amener nos clubs à bien se comporter à l’avenir et de bien compter leurs sous. C'est-à-dire qu’ils doivent oublier cette politique de recrutement presque à perte. Un club parmi les plus huppés du championnat national de Ligue avait recruté un joueur étranger payé en devises alors qu’à deux journées de la fin de la phase aller, il n’avait marqué qu’un but. Cela reste très insuffisant par rapport à la somme perçue. Il faut souligner qu’il ne s’agit pas du seul joueur. Le MCA a aussi recruté Barnabas qui n’a pas marqué jusqu’ici. Il rate même face à des buts vides. Si l’on fait venir des joueurs étrangers, c’est pour qu’ils apportent un « plus » et non pour simplement «chauffer le banc». La position de la FAF est plus que justifiée et surtout opportune.

Hamid Gharbi