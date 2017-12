Le PSG tombe Ã  Strasbourg (1-2)

Le promu Strasbourg a réalisé un retentissant exploit en infligeant au Paris SG de Neymar sa première défaite de la saison, toutes compétitions confondues, samedi au stade de La Meinau sur le score de (2 à 1) en match de la 16e journée de

Ligue-1 française. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Da Costa (13), Bahoken (65) pour Strasbourg et Mbappé (42) pour le Paris SG. Ce revers inattendu fait désordre, même s'il n'est pas question de crise au PSG, contrairement à certains automnes difficiles avant l'arrivée des propriétaires qataris à l'été 2011. Les Parisiens sont toujours leaders de

L-1 avec 09 points d'avance sur le 2e, Monaco, et sont d'ores et déjà qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions.