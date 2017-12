Ligue 2 : l'AS AÃ¯n M'lila impressionne

L'AS Aïn M'lila, invaincue à domicile depuis l'entame de la saison courante, a signé vendredi sa sixième victoire de rang at home en atomisant l'Amel Boussaâda (5-1) lors de la 13e journée de Ligue-2 Mobilis de football. Intraitables dans leur antre de Demane-Debbih, les Rouge et Noir ont remporté leur premier match à domicile lors de la 2e journée face au RC Relizane (2-0), avant d'enchaîner les victoires tour à tour face à la JSM Béjaïa (1-0), au CA Batna (2-0), au MC Saïda (1-0), au MO Béjaïa (1-0) et enfin à l'Amel Boussaâda. Avant cette 13e journée, l'ASAM, leader du championnat, et la JSM Skikda, au pied du podium, étaient les deux seules équipes à avoir remporté tous leurs matchs à domicile avant que les Skikdis ne concèdent vendredi leur première défaite devant leur public face à l'ASM Oran (1-2). Ce n'est pas tout, puisque le club de l'est algérien s'illustre également par ses premières places au classement des meilleures attaques et défenses, en inscrivant 22 buts contre 8 encaissés. Avec des statistiques pareilles, le club affiche ses ambitions de jouer l'accession et revenir parmi l'élite qu'il a quittée il y a plusieurs années, sachant que les trois premiers accéderont en fin de saison.

Au classement général, l'ASAM est en tête avec 31 points, soit 6 de plus que son dauphin, le MOB, auteur d'un nul vierge vendredi chez le CAB (0-0). Lors des deux prochaines et dernières journées de la phase aller, l'ASAM se déplacera à Bordj Bou Arréridj pour affronter le CABBA avant d'accueillir le GC Mascara.