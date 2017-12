CSC : Abid la belle surprise d'Amrani

Flairé les bons joueurs et les bons coups, fait partie de l’intelligence d’un entraineur dans ses choix et ses options tactiques. Beaucoup de ceux qui suivent les affaires courantes du football algérien et particulièrement parmi les inconditionnels du Chabab de Constantine, se sont posés la question de l’opportunité du recrutement de l’attaquant, Mohamed-Amine Abid, sollicité par le manager général du club Arama en commun accord et sur conseil de l’entraîneur Amrani. Ils se sont même montrés très étonnés d’un tel choix, qui était estimé inopportun et inexpliqué, notamment par ceux qui étaient carrément contre ce choix. La raison est toute

simple : le joueur en question a complètement raté ses deux dernières saisons, respectivement au MCA et au NAHD, après avoir quitté l’USMH, club qui l’a révélé et au sein duquel il s’est d’ailleurs distingué. Amrani, en technicien averti et expérimenté, a eu le mérite de déceler en cet attaquant racé, des qualités qui allaient faire «boom» au sein de l’équipe constantinoise, qui aspire d’ailleurs à de grandes ambitions cette saison. On appelle cela l’œil du coach. Arama a eu aussi le mérite de faire confiance à son entraîneur en adhérant à sa démarche. Pourtant, beaucoup de fans du CSC n’étaient pas de cet avis. Le temps a donné raison au duo Amrani-Arama, puisque le néo-attaquant des Sanafir est en train de casser la baraque. Introduit à partir de la 4e journée, Abid n’a pas attendu longtemps pour mettre le turbo.

Après dix matches joués, il a poussé son compteur buts à onze réalisations. Ce qui fait de lui aujourd’hui, le buteur attitré du championnat et l’attaquant providentiel par qui vient la victoire. Grace à lui son équipe a gagné beaucoup de matches. Il a su débloquer des situations difficiles. Doté d’un bon jeu de tête, d’une belle frappe et d’une intelligence remarquable dans son positionnement et ses déplacements sur le front de l’attaque, il est devenu la coqueluche de milliers d’inconditionnels du CS Constantine. Certes, il a la chance d’avoir à ses côtés des joueurs de qualité et d’être coaché par un entraîneur compétent, qui ont eux aussi autant de mérite que lui, mais on doit lui reconnaitre le mérite de répondre comme il se doit aux attentes de tout le camp Sanafir, qui ne jure désormais que par son nom ; surtout que le populaire CSC caracole en tête du championnat national. On ne peut que souhaiter, de notre part, à ce sympathique garçon, plein succès. Les deux chefs-d’œuvres inscrits vendredi à Tizi Ouzou face à la JSK, où il est parvenu à lui seul à renverser la vapeur, offrant la victoire aux siens, sous les yeux du sélectionneur national Rabah Madjer et de son assistant Djamel Menad, ne devraient pas laisser ces deux derniers indifférents à son talent et son sens du but. Les portes de la sélection nationale lui sont, à coup sûr, désormais ouvertes et ce, dès le prochain stage des Verts. Dans un style différent qui lui est propre, il nous rappelle des joueurs comme Slimani et Soudani, qui se sont distingués dans le championnat national pour ensuite aller monnayer leur talent dans le football professionnel européen. On ne peut que lui souhaiter de suivre le même chemin.

M-A Azzouz