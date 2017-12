Biathlon, Coupe du monde/ Individuel dames : 1er succÃ¨s pour Skardino

La Belarusse Nadezhda Skardino a signé la première victoire de sa carrière en remportant l'Individuel dames (15 km) disputé à Ostersund (Suède), 1re étape de la Coupe du monde de biathlon. L'absence des deux meilleures biathlètes du circuit, l'Allemande Laura Dahlmeier, victime d'un refroidissement, et la Tchèque Gabriela Koukalova, touchée au mollet, a rendu très ouvert ce démarrage de la saison et c'est Skardino, médaillée de bronze de la spécialité aux JO-2014 à Sotchi et âgée de 32 ans, qui en a profité. Auteur d'un sans faute au tir, la Belarusse a devancé de 2,9 secondes la Norvégienne Synnove Solemdal et de 12 secondes l'Ukrainienne Yulia Dzhima.