Handisport, Mondiaux-2017 de powerlifting : L'AlgÃ©rie Ã  Mexico avec quatre athlÃ¨tes

Quatre powerlifteurs représenteront l'Algérie aux Championnats du Monde de la discipline, prévus du 2 au 7 décembre à Mexico, avec la participation d'une centaine d'athlètes issus d'une quarantaine de pays, a-t-on appris mercredi de l'entraîneur national, Mohamed Salah-Eddine Benatta.

Il s'agit de Samira Guerioua (-45 kg), Nacera Belarbi (-86 kg), Houcine Bettir (-65 kg) et Hadj Ahmed Beior (-49 kg). «Ce sont des athlètes qui avaient arraché leur qualification aux Mondiaux en mai dernier, à l'occasion du tournoi d'Eger en Hongrie. Depuis, ils ont bénéficié de quatre stages en Algérie afin de mieux se préparer, tout en les préservant des blessures», a indiqué l'entraîneur Benatta à l'APS avant de s'envoler, mercredi après-midi, à destination du Mexique avec l'ensemble de la délégation. Ces athlètes, habitués aux grandes manifestations sportives, auront la mission d'améliorer leurs charges, après une saison difficile marquée par les blessures des uns et la méforme des autres.

«Durant la saison écoulée, nos athlètes ont connu beaucoup de difficultés. Certains étaient blessés, à l'image de Bettir et Guerioua, et d'autres ont perdu leur forme, ce qui nous a emmenés cette fois-ci à chercher les meilleures méthodes pour une bonne préparation», a expliqué Mohamed Salah-Eddine Benatta. A partir de là, les athlètes n'auront aucune pression supplémentaire sur les épaules dans une compétition qui regroupera les meilleurs athlètes de la planète, habitués à jouer les premiers rôles. «Il est important, tout d'abord, que les athlètes puissent aller au terme de la compétition, chacun dans sa catégorie.

Ils devront également gérer leur parcours et essayer de réussir les charges qu'ils soulèvent régulièrement lors des séances d'entraînement. Ces Mondiaux seront un vrai test pour les quatre powerlifteurs», a conclu l'entraîneur national.

Pour sa part, le médaillé d’or du Grand Prix IPC de Fizaa (Emirates arabes unis) en février dernier, Houcine Bettir, souhaite revenir avec une bonne prestation, même s'il sera confronté aux redoutables powerlifteurs du Mexique, de la Chine et de l'Egypte, entre autres.

Il est à rappeler que sur les quatre athlètes qualifiés aux Mondiaux-2017 de Mexico, seuls Houcine Bettir et Samira Guerioua avaient pris part aux derniers Jeux Paralympiques de Rio en 2016.