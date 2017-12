PÃ©tanque, AG Ã©lective : Deux candidats en lice

Le président de la ligue de Relizane, Mohamed Chraa, et celui de la ligue de M'Sila, Moussa Benkhaled, sont les deux candidats à la présidence de la fédération algérienne des sports de boules (FASB), a appris l'APS auprès du responsable de la commission de candidatures, Mohamed Chedani, dont les travaux ont été clôturés mercredi après-midi. L'assemblée générale élective de la FASB est prévue le 9 décembre au Centre des fédérations sportives à Dely Ibrahim (Alger). La fédération algérienne des sports de boules (FASB) fonctionnait, depuis le 9 octobre dernier sans président, après la démission de Mohamed-Rédha Harroug, élu en mars dernier pour un mandat olympique de quatre années. «Cette assemblée portera sur l'élection du président pour le reste du mandat olympique. Les membres actuels du bureau exécutif ne sont pas concernés par ces élections et resteront autant que tels, en application de la réglementation en vigueur de la fédération», a indiqué Chedani. Le bureau exécutif de la fédération algérienne des sports de boules est composé de 11 membres dont le nouveau président. L'opération de dépôt de candidatures pour le poste de président de la fédération avait été lancée le samedi 24 novembre pour prendre fin mercredi 29. La commission de candidatures était composée de Abdelhamid Nabi, Mohamed Ridel et Chérif Benarab (secrétaire général de la fédération). L'assemblée générale de la FASB est composée de 70 membres, après le rajout des ligues de Boumerdès et Bordj Bou Arréridj, qui ont réglé leur contentieux avec la fédération, alors que les membres votant de l'AG seront au nombre de 61 qui éliront le nouveau président de la FASB jusqu'à la fin du mandat actuel (2017-2020). Il est à rappeler qu'à la suite de la démission du président Mohamed-Rédha Harroug, et en application des statuts de la fédération, les pouvoirs ont été délégués au 1er vice-président de l'instance, Mouloud Kadri, qui avait assuré l'intérim et préparé la tenue d'une AG extraordinaire et une autre élective pour le postant vacant, dans une période ne dépassant pas les 60 jours, selon l'article 18 des statuts de la FASB qui traite de l'intérim en cas de vacance du pouvoir.