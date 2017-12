Judo, Championnat National d'Excellence : 8 mÃ©dailles d'or pour Le GSP

Les judokas du GS Pétroliers ont dominé le Championnat d'Algérie Excellence, disputé vendredi et samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger), en s'adjugeant un total de 19 médailles (8 or, 4 argent et 7 bronze).

Après avoir remporté 5 médailles d'or lors de la première journée, les Pétroliers ont ajouté trois vermeils à leur escarcelle samedi en décrochant deux titres chez les messieurs par l'intermédiaire de Yasser Bouammar (-100 kg) et Mohamed Hamoudène (-66 kg), alors qu'Amina Temmar (-78 kg) a pris le seul titre chez les dames. La troisième finale masculine est revenue à Yacine Zemmouri de l'AS Sûreté nationale dans la catégorie des -81 kg. Chez les dames, ce sont les judokates du DS Baba-Hassen qui ont créé la surprise en s'adjugeant deux médailles d'or, grâce à Faïza Aïssahine (-52 kg) et Amina Belkadi (-63 kg). Le Directeur technique du GS Pétroliers, Salim Boutebcha, s'est félicité de la consécration de ses judokas, notamment les jeunes du club qui ont relevé le défi en l'absence des champions. «Nous avons réussi à décrocher huit médailles d'or, 4 chez les dames et autant en messieurs. C'est un excellent résultat d'autant plus que cette compétition intervient un mois avant le déroulement du Championnat national seniors qui reste notre objectif principal.

J'espère que nos athlètes vont confirmer pour la prochaine compétition avec le retour de nos champions comme Kaouther Oualal, Nadjib Temmar et Lyes Bouyacoub», a déclaré Boutebcha à l'APS. Le Championnat d'Algérie Excellence, qui a regroupé les huit premiers seniors, les quatre premiers espoirs et les quatre premiers juniors qui se sont distingués lors des championnats nationaux de l'exercice précédent, a enregistré la participation de 114 judokas dont 42 dames. Selon le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Abdenour Grioua, «cet évènement permettra de constituer une sélection de judokas pour intégrer les différentes sélections nationales. Nous devons donner à tous l'opportunité de représenter l'Algérie».