Une envoyÃ©e spÃ©ciale dÃ©pÃªchÃ©e par l'UA : Consultations pour les migrants bloquÃ©s en Libye

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a dépêché, en Libye, en tant qu'envoyée spéciale, la Commissaire aux Affaires sociales, Amira El Fadil, pour mener des «consultations» sur les conditions des migrants africains bloqués dans ce pays, a indiqué l'UA. Dans le prolongement de son communiqué sur le sort des migrants africains en Libye, a précisé l'UA sur son site officiel, l'envoyée spéciale s'est rendue en Libye le 27 novembre en compagnie d'une délégation, et a rencontré Fayez al-Sarraj, Président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale libyen (GNA), le Ministre de la Justice, Mohamed Abdel Wahid Mohamed, et le chef des services d’investigation au sein bureau du Procureur général, Al Siddiq Ahmed Al Sour. Amira El Fadil, qui a visité l'un des centres de détention des migrants illégaux contrôlés par le gouvernement - Tariq Al Matar- (qui accueille environ 3 820 migrants), a réaffirmé sans équivoque la ferme condamnation par l'Union africaine des informations faisant état de la «vente aux enchères» des migrants africains sur le territoire libyen. Un récent reportage de CNN montrant des images assimilables à «un commerce d'esclaves» sur le territoire libyen a été largement partagé sur les réseaux sociaux, provoquant une forte émotion et suscitant des réactions indignées en Afrique et à l'ONU.

Le 19 novembre, la Libye avait annoncé la décision d'ouvrir une enquête sur ces informations faisant état de cas d'exploitation de migrants près de Tripoli. Amira al Fadil a lors de son déplacement en Libye exprimé l'engagement «fort» de l'UA à travailler avec les autorités libyennes pour «diligenter»immédiatement une enquête» et «en identifier les responsables et les traduire en justice».

Elle a aussi fait observer que la crise actuelle des migrants et sa résolution échappent au contrôle des autorités libyennes et que ces dernières ne peuvent, par elles-mêmes, en assurer la gestion.

«Il est nécessaire que l'Union africaine et la communauté internationale dans son ensemble soutiennent davantage leurs efforts», a ajouté l'envoyée spéciale. Les autorités libyennes ont, pour leur part, exprimé leur volonté et engagement à coopérer avec la Commission de l'Union africaine pour mener à bien le processus de rapatriement des migrants et trouver une solution à la crise. Quelque 3.800 migrants africains en Libye doivent être rapatriés d'urgence, avait annoncé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, lors de la conférence de presse finale du 5e Sommet UA-UE à Abidjan (Côte d'Ivoire), soulignant que le chiffre global de migrants en Libye se situait «entre 400.000 et 700.000». (APS)