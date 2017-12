Libye : Les terroristes de l'EI se regroupent dans le sud de Syrte

Les terroristes du groupe autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) se préparent à se regrouper dans le sud de la ville libyenne de Syrte, dans le but de lancer de nouvelles attaques contre les forces de sécurité dans l'ancien bastion du groupe, ont indiqué samedi des sources militaires.

«Après leur défaite l'année dernière, les éléments de l'EI se rassemblent dans le sud de la ville, dans le but de lancer des attaques contre les forces armées dans la région», a déclaré un membre des services de sécurité de Sirte. «L'information initiale indique que des douzaines de véhicules armés appartenant au groupe se déplacent continuellement dans le sud de Syrte», a-t-il dit, ajoutant qu'une plus grande attention devrait être accordée à toute attaque éventuelle de l'EI. En décembre 2015, des forces alliées au gouvernement libyen soutenues par l'ONU ont défait les affiliés de l'EI et les ont expulsés de Syrte, à environ 450 km à l'est de la capitale Tripoli. Le reste des terroristes de l'EI a fui vers les vallées du sud et les régions montagneuses depuis.(APS)