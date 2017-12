YÃ©men : L'ex-prÃ©sident Saleh se tourne vers Ryad

L'ex-président yéménite, Ali Abdallah Saleh, s'est déclaré samedi ouvert à des discussions avec l'Arabie saoudite rampant ainsi son accord avec les rebelles Houthis, ce qui ouvre une nouvelle phase dans ce conflit qui perdure dans ce pays, en proie à une grave crise humanitaire.

A la tête du Yémen pendant plus de 30 ans et ayant quitté le pouvoir en 2012 à la suite d'importantes manifestations, Ali Abdallah Saleh s'est déclaré samedi matin ouvert à des discussions avec l'Arabie saoudite si le blocus qu'elle impose au Yémen est levé. «J'appelle nos frères dans les pays voisins (...) à arrêter leur agression et à lever le blocus (...) et nous tournerons la page», a dit M. Saleh, en référence à l'Arabie saoudite, dans des déclarations à la télévision. Ryadh a renforcé le blocus autour du Yémen après un tir de missile des Houthis, le 4 novembre, vers la capitale saoudienne, rappelle-t-on. «Nous promettons à nos frères et voisins que dès qu'un cessez-le-feu sera en place et que le blocus sera levé, nous dialoguerons directement via l'autorité légitime représentée par notre parlement», a-t-il ajouté. Les forces de

M. Saleh, alliées au mouvement rebelle des Houthis, affrontent depuis 2015 une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, qui a intervenu au Yémen pour soutenir le successeur de M. Saleh, le président Abd Rabbo Mansour Hadi. L'alliance entre les deux composantes de la rébellion yéménite semble ainsi avoir volé en éclats, des affrontements meurtriers les opposant dans la capitale et les Houthis ont dénoncé un «coup de force» et une «grande trahison» de leur allié. L'initiative de M. Saleh a été accueillie favorablement par l'Arabie saoudite, soutenant ainsi la démarche de l'ex-président, en vue de «libérer le Yémen».

Aux Emirats arabes unis, autre pays-clé de la coalition, le ministre d'Etat aux Affaires étrangères Anwar Gargash a parlé du «soulèvement de Sanaa» qui pourrait ramener «le peuple yéménite à son environnement arabe». Pour sa part, le président iranien, Hassan Rohani, a plaidé dimanche pour une résolution des crises au Moyen-Orient par le «dialogue» entre acteurs régionaux, sans interférence des «puissances étrangères». «Nous estimons que s'il y a un problème dans la région, il peut-être réglé par le dialogue», a dit M. Rohani.

«Nous n'avons besoin de rien de plus important» que le dialogue, a-t-il ajouté : «Nous n'avons besoin ni d'armes, ni de l'intervention des puissances étrangères. Nous pouvons nous-mêmes, dans l'unité, l'égalité et la fraternité, régler les problèmes par le dialogue.» Affrontements entre les deux composantes de la rébellion Selon des médias, un porte-parole des Houthis a dénoncé le discours de M. Saleh comme «un coup de force contre notre alliance et notre partenariat (...) et révèle l'imposture de ceux qui affirment lutter contre l'agression» saoudienne. Leur chef, Abdelmalek al-Houthi, a qualifié la démarche de l'ex-président de «grande trahison» et affirmant que M. Saleh et la coalition sous commandement saoudien ne formaient désormais qu'un «seul front». Samedi, les deux groupes se sont affrontés pour le contrôle de positions-clés à Sanaa, y compris des ministères et l'aéroport international, selon des sources sécuritaires et des témoins. En fin de journée, la capitale avait l'allure d'une «ville fantôme», selon des médias.

Ces violences pourraient entraîner l'ouverture d'un nouveau front dans ce pays pauvre, ravagé par la guerre et qui connaît la «pire crise humanitaire» de la planète, selon les Nations unies. Le chef des Houthis a confirmé un bilan de 40 morts ou blessés dans les combats à Sanaa, tandis que des sources sécuritaires ont cité un chiffre d'au moins 60. Ainsi, de nouveaux affrontements armés entre les deux composantes du camp rebelle yéménite avaient éclaté vendredi soir à Sanaa après l'échec de négociations entamées le même jour. Pour la troisième journée consécutive, ces heurts ont opposé les Houthis, aux partisans de l'ex-président, Ali Abdallah Saleh, qui contrôlent ensemble la capitale yéménite. Des combats se sont également déroulés près de la résidence du général Tarek Saleh, un neveu de l'ex-chef de l'Etat qui est aussi un commandant dans les forces loyales à son oncle. Des affrontements avaient fait trois morts la veille au même endroit. Les deux parties avaient pourtant organisé vendredi des négociations pour tenter de faire baisser les tensions entre elles. Mais ces discussions n'ont pas permis de parvenir à un accord entre le Congrès populaire général (CPG) d'Ali Abdallah Saleh et le mouvement des Houthis, également connu sous le nom d'Ansarullah. Jeudi soir, des dizaines de milliers de partisans des Houthis avaient fait une démonstration de force dans la capitale au lendemain de heurts avec les partisans de l'ex-chef de l'Etat qui avaient fait au moins 14 morts. Les deux camps sont pourtant officiellement alliés depuis qu'ils se sont emparés de Sanaa en septembre 2014, poussant le gouvernement à prendre la fuite. Inquiétudes internationales, l'émissaire de l'ONU au Yémen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, s'est dit «profondément inquiet» de la situation, appelant à la «retenue» et à épargner les civils. Le conflit au Yémen a fait plus de 8.750 morts et 50.600 blessés, dont de nombreux civils, depuis mars 2015. Sept millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Samedi, les responsables de plusieurs agences de l'ONU —OMS, HCR,Unicef, PNUD et PAM—, ont appelé la coalition conduite par l'Arabie Saoudite à lever «d'urgence» et «complètement» le blocus imposé au Yémen. La levée partielle du blocus a certes permis de «fournir une aide vitale aux personnes dans une situation désespérée» mais «étant donné l'ampleur de la crise humanitaire (...) cela ne fait que ralentir la course vers une tragédie humanitaire menaçant les vies de millions de personnes, cela ne l'empêche pas», soulignent-ils dans un communiqué.

Les habitants de Sanaa craignent une escalade militaire majeure

La tension est restée vive hier dans la capitale yéménite Sanaa, où de nouveaux affrontements au sein du camp rebelle ont entraîné la fermeture des écoles et des magasins et forcé des habitants à rester cloîtrés chez eux de crainte de combats. Les forces loyales à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, qui a rompu son alliance avec les rebelles chiites houthis, ont bloqué plusieurs rues du centre-ville et s'y sont déployés en force, selon des témoins. Elles ont tenté une nouvelle fois de prendre le contrôle du quartier d'Al-Jarraf, un bastion des Houthis, où ces derniers ont renforcé leurs positions avec des dizaines de véhicules équipés de mitrailleuses.

Des habitants de différents quartiers ont dit s'être barricadés chez eux pour éviter tireurs embusqués et bombardements, notamment autour des ministères et des bâtiments publics. Le ministère de l'Education a suspendu les cours dimanche, début de la semaine scolaire, pour éviter aux élèves et enseignants d'être pris dans des combats. Selon certains témoins, des corps de personnes tuées lors des affrontements des derniers jours sont encore éparpillés dans les rues.

Iyad al-Othmani, 33 ans, a déclaré qu'il n'avait pas quitté sa maison depuis trois jours en raison des combats. Mohammed Abdallah, un employé du secteur privé, a indiqué que sa rue avait été barrée par des miliciens et qu'il préférait rester chez lui. «Sanaa devient une ville fantôme (...) et les gens sont enfermés dans leurs maisons», a déploré un employé local de l'Organisation internationale des migrations (OIM).

L'alliance rebelle qui contrôle Sanaa a volé en éclats à la suite de combats entre ses deux composantes, qui ont fait au moins 60 morts et blessés dans les deux camps depuis jeudi, y compris autour de l'aéroport international, situé dans le nord de la ville. Samedi, M. Saleh a tendu la main à une coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui a lancé une intervention militaire contre les Houthis soutenus par l'Iran en 2015.

Il a proposé de «tourner la page» si le blocus imposé à son pays était levé. L'aéroport de Sanaa et les ports maritimes détenus par les rebelles sont soumis à un blocus renforcé depuis qu'un missile tiré par les Houthis a été intercepté près de Ryad, le 4 novembre.

La coalition conduite par les Saoudiens a toutefois autorisé à nouveau certains vols et cargaisons humanitaires.

La rupture de l'alliance a provoqué des menaces de représailles de la part des Houthis. La guerre du Yémen a fait plus de 8.750 morts depuis l'intervention de l'Arabie saoudite et de ses alliés. Le pays est aujourd'hui confronté à ce que l'ONU considère comme la «pire crise humanitaire du monde».