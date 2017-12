AlgÃ©rie - GuinÃ©e : Relancer la commission mixte

Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamady Touré, a entamé hier, une visite de travail de deux jours en Algérie au cours de laquelle il co-présidera avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, les travaux de la 3e session de la commission mixte bilatérale algéro-guinéenne. «Notre visite en Algérie s’inscrit dans le cadre du suivi de la réunion préparatoire de Konakry et au cours de laquelle il a été décidé de relancer la commission mixte algéro-guinéene en vue de redynamiser la coopération bilatérale», a déclaré à la presse M. Touré, à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene où il a été accueilli par M. Messahel. «Nous espérons que l’Algérie et la Guinée prendront, au cours de cette réunion, des engagements très forts permettant d’arriver à des accords de coopération en vue de redynamiser et diversifier leur partenariat», a-t-il souligné, qualifiant le potentiel de coopération entre les deux pays de «considérable». D’autre part, M. Touré a exprimé, au nom du président de la République de Guinée, Alpha Condé, actuellement président en exercice de l’Union africaine (UA), et au nom du peuple guinéen, sa «gratitude» à l’égard du peuple et du gouvernement algériens pour «le soutien qu’il nous ont apporté lorsque notre pays était confronté à l’épidémie du virus Ebola». Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la commission mixte offrira l’occasion aux deux délégations de «passer en revue l’état de la coopération bilatérale et d’examiner les voies et moyens de son renforcement et de son élargissement». Elle sera également une opportunité pour «échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun». Il sera procédé, à cette occasion, à la signature de plusieurs accords de coopération pour «lancer et densifier la coopération dans plusieurs domaines». (APS)