Lâ€™ambassadeur dâ€™Espagne en AlgÃ©rie, Santiago Cabanas : Un partenariat fructueux

L’Algérie et l’Espagne partagent un avenir prometteur dans le cadre d’un partenariat fructueux pour les deux parties, parallèlement à un passé fait de siècles de bon voisinage, a assuré, à Boumerdes, l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Santiago Cabanas. Ce partenariat gagnant/gagnant entre l’Espagne et l’Algérie augure d’un avenir prometteur, a ajouté l’ambassadeur de l’Espagne dans une allocution à une cérémonie de remise de la certification ISO 9001 (édition 2015) à la société mixte Algéro-espagnole PALC, spécialisée dans la fabrication et distribution de produits d’entretien et ménagers, détergents, désodorisants et insecticides à Ouled Moussa, en compagnie de l’ambassadeur de Croatie, Marin Andrijasevic. Il a, en outre, exprimé son encouragement pour ce type de coopération, à travers cette société espagnole (PALC), jouissant d’une réputation mondiale, susceptible, selon lui, de rapporter de très bons résultats à l’avenir. A son tour, M. Kouachi Hocine, directeur général (DG) de Palc-Algérie, a souligné les avancées réalisées par sa société en matière d’extension de ses investissements, grâce à un foncier qu’il lui a été accordé dans la zone d’activités de Larbaàtache, dans un objectif de couverture de la demande sur ses produits au double plan interne et externe, a-t-il indiqué.