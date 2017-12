Alger, SDF : qui les sauvera du froid ?

Il fait froid, en ce début du mois de décembre. Conséquence : la situation des sans-abri est préoccupante, avec de telles conditions météorologiques. Soumis au froid, malades, mal lavés, les SDF connaissent des difficultés croissantes en hiver, notamment

quand les températures affichent entre 7° et 0° le soir.

Si, dans la majorité des foyers, le souci principal s’articule autour des moyens de chauffage, pour ces personnes, on en est à la recherche du coin le plus protecteur possible du froid et du danger. Au niveau des arcades de la ville, certains de ces êtres transis de froid, anéantis de fatigue, de misère, le teint sombre, les vêtements élimés, sales, n’ont même pas d’énergie pour s’exprimer sur leur état. Ils s'effacent dans leurs misérables couvertures… Leur première préoccupation est de se protéger de la pluie et du froid. Face aux températures de l'hiver, devenues dans de nombreux endroits négatives, les services de la Protection civile, de gendarmerie et de police, ainsi que bon nombre d'associations s'organisent afin de venir en aide à ces personnes vulnérables et fragiles. En effet, c’est dans un élan de solidarité, qu’un groupe de jeunes, issus des différents quartiers de la capitale, est passé à l’action, pour venir en aide aux nécessiteux et aux personnes sans domicile fixe, surtout en cette période hivernale. Soutenus et encouragés par des appels humanitaires, ces jeunes, comme chaque année, se lancent dans une vaste opération de collecte et de distribution de vêtements au profit des démunis. Ceci dans le but de leur assurer et le repas et le gîte, durant cette période de froid. De bouche à oreille ou via les réseaux sociaux, ils multiplient les opérations de distribution de repas chauds et de collecte de vêtements. Issus des quartiers populaires de la capitale, ces jeunes ne veulent pas se substituer aux institutions de l’État dans le domaine de l’action sociale, mais faire de sorte que les opérations de proximité soient leur créneaux privilégié afin d’instaurer une tradition qui a tendance à se perdre de nos jours, celle de l’action de bienfaisance au fin fond de notre société. Chaque semaine, ces jeunes organisent une sortie de bénévoles pour la distribution de repas chauds. L’hiver dernier, l’association Nass El-Khir, constituée de jeunes bénévoles et qui n'agit pas uniquement au profit des orphelins, mais aussi des veuves sur le plan social, financier, psychologique, a pris en charge, à travers des dons, la nourriture de 300 SDF.

Cette association se félicite de la présence sur le terrain de nombreux jeunes qui activent et font leur possible pour soutenir les sans-abris. À l’intérieur du pays, les différents services des directions de wilaya, de l’action sociale et de la solidarité, dans une action multidisciplinaire coordonnée avec ceux de la Sûreté nationale, la Protection civile, le Croissant-Rouge et la santé, s’engagent chaque année dans de vastes actions de sensibilisation et de prise en charge des SDF, veillant, du même coup, à la protection de ces personnes sans domicile fixe en leur proposant une prise en charge totale.

S. Sofi