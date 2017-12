Pour juguler le flÃ©au de la migration : M. Messahel souligne Ã  Rome lâ€™impÃ©ratif dâ€™une concertation rÃ©guliÃ¨re

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue italien, Angelino Alfano, ont souligné «l’impératif» d’une concertation «régulière» entre les deux pays, en vue de juguler le fléau de la migration qui «continue de mettre en péril la vie de milliers de personnes», a indiqué, hier, le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Cette position commune a été dégagée, au terme de l’entretien entre M. Messahel et son homologue italien, M. Alfano, tenu en marge de sa participation à la troisième édition de la Conférence internationale «Rome - Mediterranean dialogues», qui s’est déroulé à Rome du 30 novembre au 2 décembre.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont évoqué la situation dans la région méditerranéenne, marquée par des défis communs, en premier lieu la migration, a précisé le communiqué du MAE.

L’entretien a permis également aux deux ministres d’aborder «l’état et les perspectives de la coopération entre l’Algérie et l’Italie, en renouvelant l’engagement des deux pays à la renforcer davantage».

Ils ont, dans le même cadre, abordé la situation en Libye en soulignant «la nécessité d’accompagner les efforts des Nations unies en vue de hâter la sortie de crise dans ce pays voisin».

Les deux chefs de la diplomatie des deux pays ont abordé aussi la situation générale dans la zone du Sahel en soulignant «l’urgence qu’il y a de trouver un règlement de la crise libyenne qui aura certainement un impact positif sur la zone sahélo-saharienne».

M. Messahel a également abordé avec son homologue italien «d’autres questions internationales d’intérêt commun, au premier rang desquelles la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent», a indiqué le communiqué du MAE, ajoutant que le ministre italien a, à cet égard, «demandé de faire bénéficier son pays de l’expérience algérienne en la matière, en particulier pour ce qui est des politiques globales de déradicalisation».



M. Salamé, Représentant spécial du SG de l’ONU pour la Libye : « L’Algérie, un rôle stabilisateur dans la région »



M. Messahel, s’est entretenu, hier à Rome, avec le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Ghassane Salamé, en marge de sa participation à la troisième édition de la Conférence internationale «Rome-Méditerranean dialogues» qui a débuté jeudi dernier dans la capitale italienne. M. Messahel a, à cette occasion, examiné avec M. Salamé «l’évolution de la situation en Libye et les derniers développements que connaît la crise dans ce pays».

Le ministre a dans ce contexte «réitéré le soutien ferme de l’Algérie aux efforts des Nations unies pour le règlement de la crise libyenne, dans le respect de son unité, de sa souveraineté et de son intégrité». Il a ajouté que l’Algérie «qui maintient des contacts réguliers avec les acteurs libyens poursuit ses efforts visant à accompagner les frères libyens sur la voie du dialogue et de la réconciliation». M. Salamé a remercié l’Algérie pour «son rôle stabilisateur dans la région et en Libye», soulignant que la situation dans ce pays «demeure complexe du fait des défis que constituent le terrorisme, le crime organisé ainsi que la migration qui connaît actuellement une ampleur sans précédent».

Il a assuré qu’il reste «déterminé à tout mettre en œuvre pour mener à terme sa feuille de route pour le règlement de la crise libyenne et permettre la reconstruction du pays et de ses institutions».

(APS)