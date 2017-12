Libye : Â« Une solution militaire ne ferait que dÃ©stabiliser le pays Â», selon le DÃ©partement dâ€™Ã©tat

Les tentatives visant à imposer «une solution militaire en Libye ou à contourner le processus politique, facilité par l’ONU, ne feraient que déstabiliser» le pays, a déclaré vendredi Heather Nauert, la porte-parole du département d’Etat américain. Ces tentatives «offriraient des espaces à l’organisation de l’Etat islamique et à d’autres groupes terroristes pour menacer les Etats-Unis et ses alliés», a indiqué Mme Nauert, à l’issue de l’entretien du secrétaire d’Etat, Rex Tillerson, avec le Premier ministre du gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sarraj. La porte-parole a précisé que Tillerson et Al Sarraj ont discuté «du processus de réconciliation politique en Libye» et évoqué «la nécessité pour toutes les parties libyennes et internationales de soutenir le plan d’action du représentant spécial du secrétaire général, Ghassane Salamé». Tillerson a «souligné (au cours de cet entretien) que les Etats-Unis allaient continuer à exhorter toutes les parties libyennes à participer de manière constructive à la médiation du représentant spécial y compris aux négociations sur l’amendement de l’accord politique libyen (LPL)», a ajouté la porte-parole. Pour Washington, le LPL «demeure le seul cadre viable pour une solution politique durant la période de transition en Libye», a-t-elle soutenu, précisant que Tillerson a réaffirmé à cette occasion «le plein appui des Etats-Unis au Premier ministre al-Sarraj, au gouvernement d’union nationale et au LPL». Les Etats-Unis avaient accueilli favorablement la feuille de route établie par l’ONU pour une sortie de crise en Libye. Le département d’Etat a manifestement appuyé la position du Conseil de sécurité sur la nécessité de regrouper toutes les initiatives de médiation sous la houlette de l’ONU en affirmant qu’il n’allait pas soutenir les parties qui cherchent à contourner le processus onusien. La feuille de route, présentée le 20 septembre dernier par le chef de l’ONU, Antonio Guterres, comprend un plan de sortie de crise en Libye qui prévoit un amendement de l’accord politique libyen et l’organisation d’une conférence nationale en vue de rassembler les différentes parties libyennes autour d’un cadre institutionnel pour aboutir à des élections en 2018. Mais la formation du nouveau Conseil présidentiel en Libye demeure l’un des points d’achoppement sur lesquels buttent les négociations parrainées par l’ONU dans le cadre de la révision du LPL. Lors d’une précédente session de pourparlers à Tunis, les parties rivales libyennes, en l’occurrence l’Assemblée parlementaire à Tobrouk et le Conseil d’Etat à Tripoli, se sont mises d’accord sur le principe de la formation d’un conseil présidentiel composé de trois membres et d’un nouveau gouvernement qui devraient exercer la fonction exécutive jusqu’à la tenue des élections législatives et présidentielle. Malgré les progrès réalisés sur les questions relatives au processus constitutionnel, à la composition du pouvoir exécutif et aux fonctions militaires et sécuritaires, les discussions sont bloquées pour chacun de ces trois aspects sur un point particulier, avait récemment déclaré l’émissaire de l’ONU. (APS)