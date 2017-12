Vers une planÃ¨te sans pollution : Lâ€™ONU veut plus dâ€™engagement

Les ministres de l’Environnement d’une centaine de pays se réuniront de lundi à mercredi à Nairobi, sous l’égide de l’ONU, autour de la problématique de la lutter contre la pollution, tuant prématurément 9 millions d’individus dans le monde par an. L’Assemblée des Nations unies pour l’environnement doit finaliser une déclaration politique contre la «pollution généralisée» qui pèse toujours plus sur la vie humaine, les économies et les écosystèmes.

Intitulé «vers une planète sans pollution», ce texte verrait les Etats membres de l’ONU s’engager à limiter la pollution de la Terre avec des produits chimiques, des déchets non-biodégradables ou encore des fumées toxiques. Selon le Programme de l’ONU pour l’environnement (PNUE), 7 millions de décès annuels sont liés à la mauvaise qualité de l’air (émissions industrielles, des véhicules, des foyers de cuisson...). La pollution de l’eau est une autre cause majeure de mortalité, suivie des expositions aux toxines et substances cancérigènes au travail. Au total, un décès sur six était lié à la pollution en 2015, surtout dans les pays en développement (intoxications, maladies pulmonaires, cancers...), selon le PNUE. Plus de la moitié des neuf millions de morts se comptaient en Inde et en Chine, en pleine industrialisation.

L’Assemblée pour l’environnement, créée en 2012 par les dirigeants mondiaux afin de renforcer le combat environnemental, se réunit pour la troisième fois. Quelque 2.500 participants sont attendus dont, outre les ministres, des PDG d’entreprises, des scientifiques, des ONG. Un certain nombre de résolutions seront sur la table, notamment sur l’interdiction du plomb dans les peintures et la limitation des plastiques. «Nos océans se remplissent de déchets si rapidement que d’ici 2050 il y aura plus de plastique que de poissons dans les mers», prévient le PNUE dans un communiqué. Quant aux peintures au plomb, leur interdiction, si elle était actée, «serait une étape majeure contre un risque qui nuit chaque année au développement neurologique de 600.000 enfants», ajoute le PNUE. D’autres résolutions seront proposées, en faveur des contrôles de la qualité de l’air en ville, ou pour réduire les dégradations générées par les conflits armés. «Nous devons avoir raison de la pollution avant qu’elle ait raison de nous», appelle le directeur du PNUE, Erik Solheim. «Cela signifie pouvoir respirer dans nos villes, éloigner les produits chimiques dangereux de la chaîne alimentaire, et éviter que nos océans se transforment en soupes de plastique», a-t-il ajouté.



Aider l’Afrique à rendre son industrialisation plus verte



Les Nations unies s’engagent à aider l’Afrique à rendre son industrialisation plus verte en s’appuyant sur des énergies non fossiles, a assuré samedi Fatima Denton, directrice de la division des initiatives spéciales à la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA). Lors d’un forum scientifique à Nairobi, Mme Denton a noté que de nombreux pays du continent étaient en quête d’une transformation structurelle par l’industrialisation, précisant que l’ONU comptait soutenir un certain nombre d’entre eux «pour qu’ils identifient les moyens d’exploiter les énormes opportunités qu’offre l’industrialisation verte». Le but ultime de cette industrialisation verte est de créer des économies s’appuyant sur des énergies non fossiles. Les Nations unies apporteront en ce sens un soutien technique et des conseils qui permettront aux Etats africains d’emprunter la voie d’un développement peu carboné. Elle a aussi souligné le besoin pour le continent d’avancer vers cette industrialisation verte face aux courants majeurs qui le traversent tels que la hausse des classes moyennes et les taux d’urbanisation, d’ordinaire associés à une pollution croissante. La responsable de la CEA a aussi rappelé que l’Afrique était très dépendante de ses ressources naturelles qu’elle extrait et exporte sous forme brute. «Une partie de cette initiative pour une industrialisation verte sera consacrée à pousser les entreprises à ajouter localement de la valeur d’une façon qui respecte l’environnement», a indiqué Mme Denton, exhortant l’Afrique à réfléchir à une autre forme de développement d’autant que le continent est particulièrement affecté par le changement climatique.

L’industrialisation verte pourrait profiter au secteur manufacturier, à l’énergie et aux traitement des déchets. Pour la responsable, l’Afrique a besoin de découpler la croissance économique de l’usage d’énergies fossiles afin de réduire le volume du gaspillage des ressources. Selon elle, l’avantage de l’industrialisation verte, c’est que celle-ci pourrait permettre aux industries naissantes de créer des emplois et d’engendrer un avenir plus propre et plus sûr. (APS)